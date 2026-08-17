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ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» του Μικελμπρενσί - Προς τα εκεί οδεύει ο Γάλλος

Ακόμα μία μεταγραφική υπόθεση καταλήγει αρνητικά για τον «δικέφαλο».

ΠΑΟΚ: «Ναυάγησε» του Μικελμπρενσί - Προς τα εκεί οδεύει ο Γάλλος
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Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση του Γουιλιάμ Μικελμπρενσί, με τον ΠΑΟΚ να μην προχωρά τελικά στην απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ.

Παρότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε προχωρημένο επίπεδο επαφών, ο 22χρονος αμυντικός φέρεται να άλλαξε στάση και να αποφάσισε να μην ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον «δικέφαλο».

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Έκτορ Γκονζάλεθ, ο Μικελμπρενσί βρίσκεται πλέον κοντά στη Βαλένθια, η οποία είχε ξεχωρίσει την περίπτωσή του εδώ και αρκετό καιρό. Οι «νυχτερίδες» θέλουν να κινηθούν άμεσα και προσανατολίζονται στην προσφορά τριετούς συμβολαίου στον ποδοσφαιριστή.

Για να προχωρήσει, ωστόσο, το deal υπάρχει ένα σημαντικό εμπόδιο. Η Βαλένθια χρειάζεται πρώτα να εξασφαλίσει τον απαραίτητο χώρο στο μπάτζετ της, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την απόκτηση του πρώην παίκτη του Αμβούργου.

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