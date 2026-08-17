Μπιρτς: «Μπορούμε να κατακτήσουμε το Eurocup»

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο Κεμ Μπιρτς προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη και δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για την σεζόν που ξεκινάει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κεμ Μπιρτς

Για το πόσο έχει αλλάξει από την προηγούμενη θητεία του στην Ελλάδα: «Προφανώς είμαι πολύ μεγαλύτερος. Τότε ήμουν 24 ετών, αλλά θεωρώ ότι τώρα είμαι πιο ώριμος, πιο έμπειρος και με μεγαλύτερη ικανότητα στο παιχνίδι μου. Είμαι βετεράνος πλέον και ανυπομονώ για αυτή την πρόκληση».

Για την συνεργασία του με τον Σπανούλη από διαφορετικούς ρόλους: «Είναι μια νέα κατάσταση, στην αρχή θα είναι λίγο παράξενα γιατί δεν είχα συνηθίσει έτσι, αλλά διατηρούμε μια πολύ καλή σχέση εδώ και πολλά χρόνια, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Θα είναι περίεργο, αλλά παράλληλα συναρπαστικό».

Για το που μπορεί να φτάσει ο Άρης τη φετινή σεζόν: «Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες να κατακτήσουμε ολόκληρο το EuroCup. Αυτός θεωρώ ότι είναι ο στόχος μας, να πάμε στην EuroLeague, και έχουμε το υλικό για να το πετύχουμε. Προφανώς έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Θα έχουμε μια πολύ συμπαγή ομάδα, ξέρουμε πώς να παλεύουμε στο παρκέ. Στην Ελλάδα υπάρχουν οι δύο κορυφαίες ομάδες (σ.σ. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός), οπότε θα είναι μια πραγματικά διασκεδαστική χρονιά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχουν κι άλλες ομάδες στην πόλη (σ.σ. τη Θεσσαλονίκη) που θα είναι δυνατές, αλλά εμείς έχουμε τεράστια δυναμική ως σύνολο. Εμείς και ο ΠΑΟΚ είμαστε οι δύο πιο δυνατές ομάδες του EuroCup, θα είναι μια συναρπαστική χρονιά».

Για το τι θυμάται από τον Άρη όταν τον αντιμετώπιζε ως αντίπαλος: «Θυμάμαι ότι είχα κάνει ένα πραγματικά καλό παιχνίδι εναντίον του, νομίζω υπάρχουν ακόμα και highlights μου στο YouTube από εκείνο το ματς! Τώρα όμως, αυτό που περιμένω είναι να είμαι απόλυτα έτοιμος, να βγάλω ανταγωνιστικότητα, να γίνω ένας σωστός ηγέτης και να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία για μένα σε αυτό το σημείο της καριέρας μου».

Για το ποιος είναι ο προσωπικός του στόχος με τη φανέλα του Άρη: «Στόχος μου είναι να κατακτήσουμε το EuroCup και το ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικότερα, θέλω να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε όσους περισσότερους τίτλους μπορούμε στη φετινή σεζόν».