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Serie A: Στην εντατική ο Τρεπί της Κάλιαρι - Παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα

Ο Γάλλος επιθετικός της Κάλιαρι, Γιαέλ Τρεπί, νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της Σαρδηνίας, μετά από περιστατικό σε πισίνα.

Serie A: Στην εντατική ο Τρεπί της Κάλιαρι - Παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα
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Στη ΜΕΘ νοσοκομείου της Σαρδηνίας νοσηλεύεται ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ρεπό του.

Ο Τρεπί παραλίγο να πνιγεί σε πισίνα στο θέρετρο Πόρτο Τσέρβο, όπου είχε μεταβεί για να περάσει το διήμερο ρεπό που είχε δοθεί στην ομάδα. Καθοριστική για τη διάσωσή του ήταν η άμεση διακομιδή του με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Η Κάλιαρι είχε δύο ημέρες ξεκούρασης μετά την αναμέτρηση με την Αρέτσο για το Κύπελλο Ιταλίας, στην οποία ο 20χρονος ποδοσφαιριστής είχε ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα. Η ιταλική ομάδα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το ιατρικό κέντρο όσο και με την οικογένεια του ποδοσφαιριστή, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση της υγείας του.

«Ο σύλλογος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το ιατρικό κέντρο και την οικογένεια του παίκτη και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασής του. Αυτή τη στιγμή, όλες οι σκέψεις της Κάλιαρι είναι με τον Γιαέλ και την οικογένειά του. Ο σύλλογος ζητά τον απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους και θα παρέχει τυχόν ενημερώσεις όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες», αναφέρει η ανακοίνωση του ιταλικού κλαμπ.

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