Φρόιλερ: «Έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα» (vid)

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρέμο Φρόιλερ με τον έμπειρο παίκτη να ανακοινώνεται από την ομάδα του Πειραιά. Μάλιστα, λίγο μετά την ανακοίνωση ο Ελβετός παίκτης έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της νέας του ομάδας, μέσω των social media.

Αναλυτικά τα λόγια του Φρόιλερ:

«Είμαι εδώ έτοιμος για ένα νέο ταξίδι. Έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα. Θα σας δω όλους σύντομα. Πάμε Ολυμπιακέ».