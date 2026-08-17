· Ολυμπιακός

Φρόιλερ: «Έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα» (vid)

Ο Ρέμο Φρόιλερ ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό και έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της νέας του ομάδας.

Φρόιλερ: «Έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα» (vid)
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Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρέμο Φρόιλερ με τον έμπειρο παίκτη να ανακοινώνεται από την ομάδα του Πειραιά. Μάλιστα, λίγο μετά την ανακοίνωση ο Ελβετός παίκτης έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της νέας του ομάδας, μέσω των social media.

Αναλυτικά τα λόγια του Φρόιλερ:

«Είμαι εδώ έτοιμος για ένα νέο ταξίδι. Έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα. Θα σας δω όλους σύντομα. Πάμε Ολυμπιακέ».

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