Επίσημο το... μπαμ: Στην ΑΕΚ μέχρι το 2028 ο Ντέρικ Ουίλιαμς

Επίσημη μορφή πήρε η σπουδαία μεταγραφική κίνηση της «Ένωσης», η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ.

Ο Ουίλιαμς, ο οποίος έχει σπουδαίες παραστάσεις από τη Euroleague και το NBA, επιστρέφει στα 35 του στην Ελλάδα, για να δώσει λύσεις στους «κιτρινόμαυρους» με την εμπειρία του. Ο πολύπειρος φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών, με την ΑΕΚ να καταβάλει το buy out που υπήρχε στο συμβόλαιο του με την κορεατική Σουβόν Σόνικμπουμ για να τον κάνει δικό της.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«H AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει την απόκτηση του Ντέρικ Ουίλιαμς (Derrick LeRon Williams, 35 χρ., 2μ.03).

Ο Aμερικανός πάουερ φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα», ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2028.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ντέρικ γεννήθηκε στις 25 Μαίου 1991 στο Μπελφλάουερ της Καλιφόρνια.

Το 2011 επελέγη Νο2, στον 1ο Γύρο του draft του ΝΒΑ από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς,

Συμμετείχε στο Rising Stars Challenge του 2012, καθώς και στον Διαγωνισμό Καρφωμάτων του Σαββατοκύριακου του All-Star του NBA του 2012. Σημείωσε 27 πόντους, ρεκόρ χρονιάς, στις 28 Φεβρουαρίου 2012, σε μία νίκη επί των Λος Άντζελες Κλίπερς. Είχε 9 στα 10 σουτ εντός πεδιάς και 4 στα 4 τρίποντα. Οδήγησε τους Τίμπεργουλβς στη νίκη επί των Νιου Όρλεαν Χόρνετς με 28 πόντους που ήταν τότε κορυφαίο στην σταδιοδρομία του στις 17 Μαρτίου 2013

-Στις 26 Νοεμβρίου 2013, ο Ουίλιαμς ανταλλάχθηκε στους Σακραμέντο Κιγκς με τον Λουκ Μπα α Μουτ.

Έκανε την πρώτη εμφάνισή του στις 29 Νοεμβρίου 2013, τερματίζοντας με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε μία ήττα με 104–96 στην παράταση από τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Στις 9 Δεκεμβρίου 2013, ο Ουίλιαμς σημείωσε 31 πόντους, σε μία νίκη επί των Ντάλας Μάβερικς.

-Στο τέλος της περιόδου 2014–2015, στις 15 Απριλίου, ο Ουίλιαμς σημείωσε 22 πόντους, σε μία νίκη με 122–109 επί των Λος Άντζελες Λέικερς.

-Στις 9 Ιουλίου 2015, ο Ουίλιαμς υπέγραψε με τους Νιου Γιορκ Νικς. Έκανε ντεμπούτο για τους Νικς στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς στις 28 Οκτωβρίου, σημειώνοντας 24 πόντους σε μία νίκη με 122–97. Στις 12 Ιανουαρίου 2016, κατέγραψε το πρώτο του νταμπλ-νταμπλ της χρονιάς με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ σε μία νίκη με 120–114 επί των Μπόστον Σέλτικς. Την επόμενη ημέρα, ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ με 31 πόντους σε μία ήττα από τους Μπρούκλιν Νετς.

-Στις 10 Ιουλίου 2016, ο Ουίλιαμς υπέγραψε με τους Μαϊάμι Χιτ.

-Στις 9 Φεβρουαρίου 2017, ο Ουίλιαμς υπέγραψε συμβόλαιο 10 ημερών με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Επαιξε 22 λεπτά στον πρώτο αγώνα του στην ήττα του Κλίβελαντ με 118–109 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και σημείωσε 12 πόντους. Στις 22 Φεβρουαρίου υπέγραψε ένα δεύτερο συμβόλαιο 10 ημερών και στις 4 Μαρτίου ένα συμβόλαιο για την υπόλοιπη χρονιά. Οι Καβαλίερς έφτασαν στους Τελικούς του ΝΒΑ το 2017, όπου ηττήθηκαν σε πέντε αγώνες από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

-Στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ο Ουίλιαμς υπέγραψε με τους Τιαντζίν Γκολντ Λάιονς του κινεζικού Πρωταθλήματος. Σε 15 αγώνες με την Τιαντζίν ο Ουίλιαμς είχε μέσο όρο 20 πόντους, 6.6 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.7 κλεψίματα.

-Στις 9 Μαρτίου 2018, ο Ουίλιαμς υπέγραψε συμβόλαιο 10 ημερών με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

-Στις 3 Οκτωβρίου 2018, ο Ουίλιαμς υπέγραψε με την Μπάγερν Μονάχου. Στην Ευρωλίγκα, ο Ουίλιαμς είχε μέσο όρο 13.4 πόντους και 4.2 ριμπάουντ σε 29 αγώνες. Στο γερμανικό Πρωτάθλημα, ο Ουίλιαμς κέρδισε το πρωτάθλημα με την Μπάγερν αφού νίκησε την Άλμπα Βερολίνου στους τελικούς.

-Στις 18 Ιουλίου 2019, η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε ότι ο Ουίλιαμς υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον τουρκικό σύλλογο. Με τη Φενέρ είχε 11.3 πόντους και 3.9 ριμπάουντ.

-Στις 8 Ιουλίου 2020, υπέγραψε με τη Βαλένθια. Στο Πρωτάθλημα μέτρησε σε 39 αγώνες 6.6 πόντους, 2.3 ριμπάουντ.

-Στις 30 Ιουνίου 2021, ο Ουίλιαμς υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τη σεζόν 2021-22, αγωνίστηκε σε 35 ματς της Ευρωλίγκας και μέτρησε κατά μέσο όρο 9.4 πόντους και 3.1 ριμπάουντ, ενώ είχε 9.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μέσο όρο στο Πρωτάθλημα Ισραήλ.

-Στις 15 Ιουλίου 2022, ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό για την σεζόν 2022-2023. Την 21η Οκτωβρίου 2022, σημείωσε ατομικό ρεκόρ πόντων στην Ευρωλίγκα με 29 (5/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 6/7 βολές), κόντρα στην Μονακό. Συνολικά τη σεζόν 2022-2023, είχε 6.1 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο στο Πρωτάθλημα Ελλάδας, ενώ μέτρησε 12.4 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ στη Ευρωλίγκα.

-Το 2025 αγωνίστηκε στους Μετς ντε Γκουαϊνάμπο από το Πόρτο Ρίκο, όπου είχε 14,1 πόντους και 5,6 ριμπάουντ.

-Από τις 10 Απριλίου 2025 έως 4 Ιουλίου 2026 αγωνίστηκε στη Σούουον Νότιας Κορέας, με την οποία δεσμευόταν με συμβόλαιο. Η επίδοσή του κατά μέσο όρο ήταν: 17,8 πόντοι και 5,2 ριμπάουντ.

Ντέρικ, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»».