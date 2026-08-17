Έκανε το «μπαμ» με Ντέρικ Ουίλιαμς η ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Αμερικανός φόργουορντ

Μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωση η ΑΕΚ, η οποία το πρωί της Δευτέρας (17/8) έδωσε το… teaser της απόκτησης του πολύπειρου Αμερικανού ψηλού!

Η «βασίλισσα» είχε έρθει εδώ και μέρες σε συμφωνία με τον Ντέρικ Ουίλιαμς και μάλιστα κάλυψε και το buy out που υπήρχε στο συμβόλαιο του παίκτη με την κορεατική Σουβόν Σόνικμπουμ.

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, η ΑΕΚ γνωστοποίησε την παρουσία του 35χρονου φόργουορντ στη SUNEL Arena και μέσα στην ημέρα αναμένεται κι επισημοποίηση της σπουδαίας μεταγραφής.

Ο Ουίλιαμς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο δύο ετών κι επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου είχε αγωνιστεί για λογαριασμό του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2022/23. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο και την Κορέα.

Να θυμίσουμε, φυσικά, ότι διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο από το NBA, όσο κι από τη Euroleague. Άλλωστε, είχε επιλεγεί στο Νο2 του Draft 2011 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλφς.