ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντέλιας – Συνεχίζονται οι αντιδράσεις, έρχονται μεταγραφές

Ο «Ντέλιας» αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, καθώς μετά τα ιατρικά τεστ που πέρασε υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική πτήση, η οποία προσγειώθηκε στις 01:15, καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα το προσωπικό ζήτημα που είχε καθυστερήσει το ταξίδι του στο Βέλγιο για την πρώτη αναμέτρηση με την Άντερλεχτ. Τις επόμενες ημέρες, πάντως, αναμένεται να ταξιδέψει στη Γερμανία για μόνιμη εγκατάσταση.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την πώληση του Κωνσταντέλια. Η συμβολική κατάληψη των γραφείων στην Τούμπα, που ξεκίνησε από το μεσημέρι της Κυριακής (16/08), συνεχίζεται, ενώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ διαδήλωσαν το βράδυ με πυρσούς, ζητώντας εξηγήσεις από τον Ιβάν Σαββίδη.

Μέχρι στιγμής, το αφεντικό της ΠΑΕ δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα των φίλων του Δικεφάλου, οι οποίοι είναι έτοιμοι για ακόμη πιο έντονες διαμαρτυρίες τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, την Πέμπτη (20/08) ακολουθεί η πρώτη αναμέτρηση με την Μπραν για τα playoffs του Conference League.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ομάδα προετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι με αρκετά προβλήματα. Εκτός από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχωρεί, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς, ενώ παρελθόν αποτελεί και ο Γερεμέγιεφ, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του.

Ο Άλι αναμένεται να προλάβει τη ρεβάνς και πιθανότατα την αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό, όμως δεν θα είναι διαθέσιμος για τον πρώτο αγώνα με τη Μπραν.

Έρχονται τουλάχιστον 5-6 μεταγραφές

Ο ΠΑΟΚ αναμένεται πλέον να προχωρήσει σε τουλάχιστον 5-6 μεταγραφές, καθώς οι ανάγκες στο ρόστερ έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Ήδη υπάρχουν συζητήσεις με την Ντόρτμουντ για έμψυχα ανταλλάγματα και στο τραπέζι έχει πέσει το όνομα του 17χρονου Έλληνα χαφ Χρήστου Κώστογλου, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες του Ντανιέλ Μπατίστα κι έχει ξεχωρίσει στις ομάδες Κ17 και Κ19 της γερμανικής ομάδας.

Παράλληλα, έχει συζητηθεί κι η περίπτωση του 18χρονου Ιταλού τερματοφύλακα Σαμουέλε Ινάτσιο, ο οποίος έχει καταγράψει κι επτά συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Ντόρτμουντ.

Ο ΠΑΟΚ, φυσικά, θα κινηθεί και για πιο «έτοιμους» ποδοσφαιριστές, έχοντας πλέον στη διάθεσή του σημαντικά χρήματα από την πώληση του Κωνσταντέλια.

Λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ, με τον 30χρονο Σενεγαλέζο φορ να έρχεται ως δανεικός από τη Σαμσουνσπόρ.

Παράλληλα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αποκτήσει βασικό σέντερ φορ, τουλάχιστον έναν ακραίο, αλλά και στόπερ, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στο ρόστερ.