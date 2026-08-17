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Παναθηναϊκός: Με το μυαλό στη Χράντετς Κράλοβε – Οι σκέψεις του Νίστρουπ ενόψει playoffs

Ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει την προσοχή του στην πρώτη αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ (20/8, 21:30), με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να καταστρώνει τα πλάνα του για τα playoffs του Conference League.

Παναθηναϊκός: Με το μυαλό στη Χράντετς Κράλοβε – Οι σκέψεις του Νίστρουπ ενόψει playoffs
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Στη Χράντετς Κράλοβε είναι στραμμένη η προσοχή των «πράσινων», οι οποίοι έχουν μπροστά τους το τελευταίο εμπόδιο πριν από τη League Phase του Conference League.

Το βράδυ της Πέμπτης (20/8, 21:30), το «τριφύλλι» υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την ομάδα της Τσεχίας, έχοντας ως στόχο να αποκτήσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ξεπεράσει δύο δύσκολα, για τα δεδομένα της εποχής, εμπόδια, καθώς τόσο η Πάκσι όσο και η ΤΣΣΚΑ 1948 αποδείχθηκαν αρκετά ανταγωνιστικές.

Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε την Κυριακή (16/08), ενώ από τη Δευτέρα (17/8) οι ρυθμοί ανεβαίνουν, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να καταστρώνει τα πλάνα του για την ενδεκάδα και παράλληλα να δουλεύει πάνω σε επιμέρους στοιχεία του παιχνιδιού.

Ο Δανός τεχνικός θα έχει στη διάθεσή του για τα playoffs τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος εξέτισε την ποινή του και επιστρέφει. Αντίθετα, στόχος είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια να είναι έτοιμος για τη ρεβάνς, ενώ εκτός αναμέτρησης θα παραμείνει ο Κινγκς Κάνγκουα, καθώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Οι προπονήσεις που απομένουν μέχρι το παιχνίδι της Πέμπτης αναμένεται να βοηθήσουν τους Ντέσερς και Τετέι να φτάσουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο πρώτος προέρχεται από μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας, ενώ ο δεύτερος έχει αφήσει πίσω του την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε.

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