Η Λανς «λύγισε» την Παρί και κατέκτησε το Super Cup Γαλλίας
Η Λανς πανηγύρισε το πρώτο Super Cup της ιστορίας της, επικρατώντας με 1-0 της Παρί Σεν Ζερμέν. Παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 39', άντεξε στην πίεση των Παριζιάνων και πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στην τροπαιοθήκη της μετά το Κύπελλο Γαλλίας.
Η Λανς έγραψε ιστορία, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Cup Γαλλίας, επικρατώντας με 1-0 της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 32ο λεπτό, όταν ο Τοβέν νίκησε τον Σαφόνοφ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, επτά λεπτά αργότερα η Λανς έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Κιλιάν Αντόνιο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα.
Η Παρί προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ντουέ σημάδεψε το δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε την κατοχή και πίεσε για την ισοφάριση. Στο 76' ο Φαμπιάν Ρουίθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 87ο λεπτό η αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε, καθώς ο Νούνο Μέντες αποβλήθηκε για αγκωνιά.