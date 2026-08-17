Η Λανς «λύγισε» την Παρί και κατέκτησε το Super Cup Γαλλίας

Η Λανς έγραψε ιστορία, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Cup Γαλλίας, επικρατώντας με 1-0 της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 32ο λεπτό, όταν ο Τοβέν νίκησε τον Σαφόνοφ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, επτά λεπτά αργότερα η Λανς έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Κιλιάν Αντόνιο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα.

Η Παρί προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ντουέ σημάδεψε το δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε την κατοχή και πίεσε για την ισοφάριση. Στο 76' ο Φαμπιάν Ρουίθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 87ο λεπτό η αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε, καθώς ο Νούνο Μέντες αποβλήθηκε για αγκωνιά.