Κύπελλο Ελλάδας: Ο Άρης κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση, ξεχωρίζει το Ηρακλής – Βόλος | Το πρόγραμμα

Ο Άρης ρίχνεται στη μάχη της διοργάνωσης, στην οποία ονειρεύεται να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, ενώ Ηρακλής και Βόλος κοντράρονται σε μια αναμέτρηση… πρόγευμα των αγώνων τους στη Super League.

Η αυλαία ανοίγει στις 17:00, με την Athens Kallithea να υποδέχεται στο «Ελ Πάσα» την ΑΕΛ, η οποία θα έχει και τη στήριξη του κόσμου τους.

Μία ώρα αργότερα, στις 18:00, η Αναγέννηση Καρδίτσας αντιμετωπίζει τον Άρη στο γήπεδο του Μακεδονικού, με τηλεοπτική μετάδοση από την υβριδική τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος δεν ανακοίνωσε αποστολή, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Χόνγκλα, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του. Εκτός παραμένουν επίσης οι τραυματίες Κουαμέ, Νίνγκ και Ματάρ Τιάμ.

Η αποστολή της Αναγέννησης Καρδίτσας: Θεοδωρόπουλος, Τσιμόπουλος, Νινίκας, Παπαδάκος, Ηλιάδης, Καρυπίδης, Αργυρίου, Νόνης, Δρίτσας, Σημαντηράκης, Τσέλιος, Σλιμόν, Βουκαΐλοβιτς, Πούλιος, Κολτσίδας, Αναστασόπουλος, Θωμάι, Παπαγεωργίου, Μανουσάκης, Δόσης.

Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 21:00, με τον Ηρακλή να υποδέχεται τον Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.

Ο Βάλτερ Ματζάρι επέλεξε 23 ποδοσφαιριστές για την αποστολή του Ηρακλή, από την οποία θα αποκλειστούν τρεις. Ο Καϊμπουέ έχασε αρκετές προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες κι έμεινε εκτός, ενώ ανέτοιμοι κρίθηκαν τόσο ο νεοαποκτηθείς Ράντογια όσο και ο Μιρ.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Γκάμπριελ, Ες Σαουμπί, Κάργας, Λυκουρίνος, Κάτσικας, Μεντίλ, Μπάρε, Γρόσδης, Κόμπα, Ρεγκίς, Τζόκα, Λάμπρου, Βαϊνόπουλος, Γκονζάλες, Φάμπιο, Τσοκάνης, Γκαραβέλας, Λάμπρου, Ουρτάδο, Χαραλαμπόγλου.

Οι 11 νικητές των ζευγαριών του δεύτερου προκριματικού γύρου, μαζί με τις πέντε «ευρωπαϊκές» ομάδες της Stoiximan Super League, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, θα συγκροτήσουν τη League Phase των 16 ομάδων. Η League Phase θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται το διάστημα 1-3 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου

Δευτέρα 17 Αυγούστου

17:00 (Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας): Athens Kallithea – ΑΕΛ

18:00 (Γήπεδο Μακεδονικού): Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης (ΣΚΑΪ Hybrid)

21:00 (Δημοτικό Στάδιο Σερρών): Ηρακλής – Βόλος (ΣΚΑΪ)

Τρίτη 18 Αυγούστου

19:00 (Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου): Ατρόμητος – ΠΑΣ Πύργος

21:00 (Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς): Λεβαδειακός – Asteras AKTOR (ΣΚΑΪ)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 («Παντελής Μαγουλάς»): Νίκη Βόλου – Πανιώνιος

17:00 («Μιχάλης Κρητικόπουλος», Καισαριανή): Ζάκυνθος – Κηφισιά

17:00 (ΔΑΚ Χρυσούπολης): Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 (Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας): Καλαμάτα – Παναιτωλικός (ΣΚΑΪ)

19:00 (Δημοτικό Στάδιο Σερρών): Πανσερραϊκός – Πανθρακικός

Δευτέρα 24 Αυγούστου