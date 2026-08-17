Champions League: Η ΑΕΚ πετάει για τα… αστέρια! - Οι σκέψεις του Νίκολιτς ενόψει Λέφσκι Σόφιας

Για τη Σόφια αναχωρεί το πρωί της Δευτέρας (17/08) η ΑΕΚ, καθώς το βράδυ της Τρίτης (22:00) αντιμετωπίζει τη Λέφσκι στον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League.

Η «Ένωση» έχει αφήσει πίσω της την απώλεια του Super Cup και στοχεύει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα κι αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα της αναμέτρησης στο Ηράκλειο. Άλλωστε, πλέον δεν υπάρχει η υποχρέωση χρησιμοποίησης δύο ποδοσφαιριστών που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά.

Η αμυντική γραμμή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Μουκουντί και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας και τους Ρότα και Πήλιο στα δύο άκρα.

Στη μεσαία γραμμή, από τη στιγμή που ο Βιτάλις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, το δίδυμο των Μαρίν και Κάιρινεν έχει τον πρώτο λόγο. Στο αριστερό άκρο αναμένεται να ξεκινήσει ο Κοϊτά, ενώ για τη δεξιά πλευρά τη θέση διεκδικούν οι Μάγιερ και Ζουμπκόφ, με τον Κροάτη να έχει το προβάδισμα.

Στην επίθεση, το δίδυμο των Γιόβιτς και Βάργκα εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο, ωστόσο δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν ο Σέρβος επιθετικός αγωνιστεί μαζί με τον Ζίνι ή ακόμη και με τον Γκατσίνοβιτς, είτε στο πλευρό του είτε σε θέση λίγο πιο πίσω.

Η ΑΕΚ θα πραγματοποιήσει την προπόνησή της στις 19:30 στο «Βασίλ Λέφσκι», το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Μισή ώρα νωρίτερα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός ποδοσφαιριστή.

Από την πλευρά τους, οι πρωταθλητές Βουλγαρίας θα προπονηθούν το μεσημέρι, ενώ ο προπονητής τους, Χούλιο Βελάσκες, μαζί με έναν ποδοσφαιριστή, θα μιλήσουν στους εκπροσώπους του Τύπου στις 18:00.