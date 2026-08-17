· ΟΦΗ

Από τη Λεβερκούζεν στον ΟΦΗ ο Παπαδάκης

Σπουδαία προσθήκη ανακοίνωσαν οι Κρητικοί.

Θανάσης Μαργαρίτης

Από τη Λεβερκούζεν στον ΟΦΗ ο Παπαδάκης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο ΟΦΗ, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Παπαδάκη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο νεαρός διεθνής αμυντικός έχει περάσει όλη του την καριέρα στη Γερμανία και πρόκειται σαφώς για μία επένδυση από τη μεριά των Ομιλητών.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Κώστα Παπαδάκη, από τη Bayer 04 Leverkusen, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ομάδα μας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής (γενν. 27/4/2009), ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως αμυντικός μέσος, «γαλουχήθηκε» ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Fortuna Dusseldorf και της Bayer Leverkusen.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ17, η οποία κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην τελική φάση του Μουντιάλ Κ17 που θα διεξαχθεί τον προσεχή Νοέμβριο.

Μέχρι πρότεινος αποτελούσε ενεργό μέλος της Κ19 της Bayer Leverkusen, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε και δύο συμμετοχές στο Youth League με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας (κόντρα σε Benfica και Manchester City).

Κώστα, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!»

COMMENTS
LATEST NEWS
10:04 SUPER LEAGUE

Από τη Λεβερκούζεν στον ΟΦΗ ο Παπαδάκης

09:53 GREEK BASKET LEAGUE

Έκανε το «μπαμ» με Ντέρικ Ουίλιαμς η ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Αμερικανός φόργουορντ

09:41 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Γκονζάλες, έμεινε στον πάγκο στον αγώνα της Τσίβας

09:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Άρης κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση, ξεχωρίζει το Ηρακλής – Βόλος | Το πρόγραμμα

08:52 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με το μυαλό στη Χράντετς Κράλοβε – Οι σκέψεις του Νίστρουπ ενόψει playoffs

08:28 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η ΑΕΚ πετάει για τα… αστέρια! - Οι σκέψεις του Νίκολιτς ενόψει Λέφσκι Σόφιας

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χρυσοπληρώνουν» τα ελληνικά ταλέντα: Για 10 παίκτες 250 εκατ. ευρώ!

08:04 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντέλιας – Συνεχίζονται οι αντιδράσεις, έρχονται μεταγραφές

07:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εκτός ελέγχου έφηβος ποδοσφαιριστής - Κλώτσησε και γρονθοκόπησε αντίπαλό του

04:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μέσα στον λιτό γάμο του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα: Αντάλλαξαν όρκους στο σαλόνι τους

01:49 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Κέρβιν Αριάγκα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

01:35 ΣΠΟΡ

Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή! (Videos)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας