Από τη Λεβερκούζεν στον ΟΦΗ ο Παπαδάκης

Σε μία σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο ΟΦΗ, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Παπαδάκη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο νεαρός διεθνής αμυντικός έχει περάσει όλη του την καριέρα στη Γερμανία και πρόκειται σαφώς για μία επένδυση από τη μεριά των Ομιλητών.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Κώστα Παπαδάκη, από τη Bayer 04 Leverkusen, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ομάδα μας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής (γενν. 27/4/2009), ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και ως αμυντικός μέσος, «γαλουχήθηκε» ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Fortuna Dusseldorf και της Bayer Leverkusen.

Είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ17, η οποία κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην τελική φάση του Μουντιάλ Κ17 που θα διεξαχθεί τον προσεχή Νοέμβριο.

Μέχρι πρότεινος αποτελούσε ενεργό μέλος της Κ19 της Bayer Leverkusen, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε και δύο συμμετοχές στο Youth League με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας (κόντρα σε Benfica και Manchester City).

Κώστα, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!»