· Παναθηναϊκός

Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Μάγκνουσον

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η ομάδα του «τριφυλλιού» εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Τόμας Μπεντ Μάγκνουσον της Χαρτς, με τους πράσινους να διαψεύδουν κατηγορηματικά το συγκεκριμένο σενάριο. 

Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός για Μάγκνουσον
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Η αναζήτηση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για τον παίκτη που θα ενισχύσει την ομάδα του «τριφυλλιού» στη θέση «8» συνεχίζεται και δεν είναι λίγα τα ονόματα που εμπλέκονται σε σενάρια.

Τελευταίο, σύμφωνα με το footballinsider247, είναι αυτό που θέλει τον Παναθηναϊκό να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τόμας Μπεντ Μάγκνουσον της Χαρτς.

Το συγκεκριμένο σενάριο όμως δεν... παίζει, μιας και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισαν εξ αρχής πως ο Μάγκνουσον δεν είναι ο παίκτης που θέλει ο Τζέικομπ Νίστρουπ για να ενισχύσει τη θέση "8".

Αυτά ανέφερε το δημοσίευμα:

«Ο Τόμας Μπεντ Μάγκνουσον της Χαρτς βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, αλλά και αρκετών ακόμη ευρωπαϊκών συλλόγων, ενόψει της ολοκλήρωσης της μεταγραφικής περιόδου. Ο Μάγκνουσον, ο οποίος θεωρείται πιθανό να κληθεί σύντομα στην εθνική Ισλανδίας, εντυπωσίασε την περασμένη εβδομάδα, όταν πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ απέναντι στην Μπενφίκα, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα αρκετών ομάδων».

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