Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: «Fight, Believe and Never Give Up» | Το μήνυμα πριν την πτήση για Σόφια

Στη Σόφια βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ, μία ημέρα πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τη Λέφσκι για τα playoffs του Champions League.

Το τσάρτερ της «Ένωσης» αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος» και προσγειώθηκε λίγο πριν τις 12:00 στη βουλγαρική πρωτεύουσα, με την αποστολή να κατευθύνεται στη συνέχεια στο ξενοδοχείο.

Photo 1/3 Το μήνυμα κατά την αναχώρηση της ΑΕΚ για τη Σόφια Πηγή: INTIME NEWS Photo 2/3 Το μήνυμα κατά την αναχώρηση της ΑΕΚ για τη Σόφια Πηγή: INTIME NEWS Photo 3/3 Το μήνυμα κατά την αναχώρηση της ΑΕΚ για τη Σόφια Πηγή: INTIME NEWS

Κατά την αναχώρηση της ΑΕΚ από την Αθήνα, οι πίνακες πληροφοριών στο «Ελ. Βενιζέλος» εμφάνισαν το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς που έχει συνοδεύσει την ομάδα τους τελευταίους μήνες: «Fight, Believe and Never Give Up». Πρόκειται για τη φράση που επαναλαμβάνει ο Σέρβος τεχνικός στους ποδοσφαιριστές του, θέλοντας να τους μεταφέρει το δικό του μήνυμα.

Επίσης, κατά την προσγείωση στη Σόφια, ο πιλότος του αεροσκάφους έστειλε με τη σειρά του το δικό του μήνυμα στην ΑΕΚ, αναφέροντας: «Ευχόμαστε στον Δικέφαλο Αετό της ΑΕΚ να πετάξει ψηλά στη League Phase του Champions League».

Μαζί με την ΑΕΚ στη Σόφια ο Βιτάλις

Την αποστολή για τη βουλγαρική πρωτεύουσα ακολούθησε κι ο Μίλαν Βιτάλις. Ο 24χρονος μέσος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με τη Λέφσκι, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί με τη Γκιόρ στα προκριματικά τόσο του Champions League όσο και του Conference League.

Παρότι δεν μπορεί να αγωνιστεί, ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στην αποστολή, προκειμένου να συνεχίσει κανονικά τις προπονήσεις με τους συμπαίκτες του και να παραμένει ενταγμένος στην καθημερινότητα της ομάδας.