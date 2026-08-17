Eπέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης o Έλι Εντιαγιέ

Ο Έλι Εντιαγιέ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Σενεγαλέζο ψηλό να ανοίγει ξανά την πόρτα της «Βασίλισσας» έπειτα από έναν χρόνο παρουσίας στις ΗΠΑ.

Ο 22χρονος φόργουορντ/σέντερ, ύψους 2,04 μ., είχε φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ από το 2021 έως το 2025, προτού αποφασίσει να δοκιμάσει την τύχη του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ωστόσο, δεν κατάφερε να επιλεγεί στο NBA Draft και τελικά αγωνίστηκε στη G-League με τη θυγατρική ομάδα των Ατλάντα Χοκς.

Στην παρουσία του στη G-League μέτρησε κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, καταγράφοντας μία σεζόν που του έδωσε σημαντικές εμπειρίες, αλλά δεν του εξασφάλισε το εισιτήριο για το NBA.

Πλέον, ο Εντιαγιέ επιστρέφει σε ένα γνώριμο περιβάλλον, με στόχο να διεκδικήσει πιο ενεργό και σταθερό ρόλο στο rotation της Ρεάλ. Άλλωστε, γνωρίζει ήδη τις απαιτήσεις του συλλόγου, έχοντας πάρει αρκετές ευκαιρίες στις δύο τελευταίες σεζόν της πρώτης του θητείας.