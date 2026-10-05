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Premier League: Συναγερμός στην Άρσεναλ - Αποχώρησε με τραυματισμό από την Εθνική Αγγλίας ο Κόνσα

Δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα της Αγγλίας απέναντι στην Τσεχία ο Έζρι Κόνσα 

Premier League: Συναγερμός στην Άρσεναλ - Αποχώρησε με τραυματισμό από την Εθνική Αγγλίας ο Κόνσα
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Άρσεναλ ενόψει της επιστροφής στις υποχρεώσεις της Premier League καθώς ο Έζρι Κόνσα αποχώρησε από το καμπ της Εθνικής Αγγλίας και επέστρεψε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου για περαιτέρω αξιολόγηση της φυσικής του κατάστασης.

Ο αμυντικός υπέστη έναν ελαφρύ μυϊκό τραυματισμό την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος τον ανάγκασε να χάσει προπονήσεις, ωστόσο αγωνίστηκε και τα 90 λεπτά στον αγώνα εναντίον της Κροατίας.

Ακόμα ένας «πονοκέφαλος» έρχεται να προστεθεί στην ήδη «πληγωμένη» άμυνα της Άρσεναλ καθώς ο Σαλιμπά παραμένει εκτός δράσης από το καλοκαίρι μετά το πέρας του Μουντιάλ, οπού χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και αναμένεται να επιστρέψει τον Νοέμβριο σταδιακά.

Παράλληλα ο Τίμπερ επέστρεψε λίγο πριν τη διακοπή στην αγωνιστική δράση, και αγωνίστηκε και απέναντι στην Εθνική μας, μετά από μακρά απουσία εξαιτίας τραυματισμού που αποκόμισε στον χαμένο τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί, αναγκάζοντάς τον να χάσει το Μουντιάλ.

Επίσης, ο Μοσκιέρα είχε τραυματιστεί νωρίτερα μέσα στη σεζόν χάνοντας μερικούς αγώνες των «κανονιέρηδων».

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