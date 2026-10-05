Super League 2 Βαθμολογία: Προελαύνει η εκπληκτική Μαρκό - Όλα τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Super League 2.

Super League 2 Βαθμολογία: Προελαύνει η εκπληκτική Μαρκό - Όλα τα αποτελέσματα
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Η Μαρκό ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της 5ης αγωνιστικής στη Super League 2, καθώς το διπλό επί του Νέστου Χρυσούπολης όχι μόνο διατήρησε το απόλυτο, αλλά της επέτρεψε να ανοίξει ακόμη περισσότερο τη διαφορά από τους βασικούς ανταγωνιστές της.

Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1. Για τους γηπεδούχους αυτός ήταν μόλις ο δεύτερος βαθμός στη φετινή τους προσπάθεια, ενώ οι Πόντιοι ανέβηκαν στην 8η θέση.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β' με την Ελλάς Σύρου στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Τα αποτελέσματα

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ 2-2

Πανθρακικός - Πανσερραϊκός 1-1

Πύργος - Πανιώνιος 2-0

Αστέρας AKTOR Β΄- Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1

ΠΑΟΚ Β΄ - Ελλάς Σύρου 0-0

Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό 1-2

Ολυμπιακός Β΄ - Καλλιθέα 14/10

Η βαθμολογία

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