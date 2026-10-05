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ΠΑΟΚ Β' - Ελλάς Σύρου 0-0: Έμειναν «όρθιοι» στη Θεσσαλονίκη και παρέμειναν αήττητοι οι Κυκλαδίτες

Το αήττητο σερί της στη Superbet League 2 διεύρυνε η Ελλάς Σύρου, με την ομάδα των Κυκλάδων να μένει στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ Β' στην Καλαμαριά για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

ΠΑΟΚ Β' - Ελλάς Σύρου 0-0: Έμειναν «όρθιοι» στη Θεσσαλονίκη και παρέμειναν αήττητοι οι Κυκλαδίτες
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Σε ένα παιχνίδι όπου δέχθηκε έντονη πίεση, η Ελλάς Σύρου κράτησε το μηδέν (0-0) απέναντι στον ΠΑΟΚ Β' και έφυγε από τη Θεσσαλονίκη με έναν βαθμό στο... τσεπάκι για την 5η αγωνιστική της Superbet League 2.

Το τακτικό πλάνο των Κυκλαδιτών λειτούργησε στην εντέλεια στην έδρα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οι νησιώτες αμύνθηκαν αποτελεσματικά, έβγαλαν χαρακτήρα στις δύσκολες στιγμές του αγώνα και κατάφεραν να διευρύνουν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα, σκαρφαλώνοντας παράλληλα στις υψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Από την άλλη πλευρά, το σύνολο του Ντάνι Πονζ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και έψαξε με αξιώσεις το δεύτερο διαδοχικό του τρίποντο, όμως η επιθετική του δυστοκία αποδείχθηκε καθοριστική. Οι «ασπρόμαυροι» σπατάλησαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, με κορυφαία στιγμλη το δοκάρι του Σιφναίου στο τελευταίο δεκάλεπτο, μένοντας τελικά στη λευκή ισοπαλία που τους κρατά χαμηλότερα στην κατάταξη.

ΠΑΟΚ Β (Ντάνι Πονζ): Νικολακούλης, Τσιότας (78' Κωττάς), Σιδεράς, Κοσίδης, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου (78' Στύλος), Τσιφούτης (85' Κανίς), Μπέρδος (59′ Γκαλεάνο), Ικομπόνγκ (59′ Παπαγεωργίου), Σιφναίος.

Ελλάς Σύρου (Θανάσης Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης, Κρέτση (79' Φελίσιο), Μπάμπης, Τακεσιάν (79' Πρεβεζιάνος), Οτσοβέτσι (71' Τσιαντούλας), Νίνο (71' Ανδρικόπουλος), Μπουλλάρι (66' Γεμιστός).

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