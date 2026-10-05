Έιντελμαν για Ντιαλό: «Έπαιξε τρομερή άμυνα πάνω στους αντιπάλους, έχει ένα ξεχωριστό χάρισμα»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς, Ντέιβιντ Έιντελμαν, για τον Άλφα Ντιαλό, μετά το φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Γιούτα Τζαζ στο πλαίσιο της preseason του NBA.

Παρότι οι Νάγκετς γνώρισαν την ήττα με 109-97, ο πρώην παίκτης της Μονακό άφησε θετικές εντυπώσεις, με τον Έιντελμαν να στέκεται ιδιαίτερα στην αμυντική του προσήλωση, αλλά και στην ικανότητά του να αντιλαμβάνεται σωστά το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Ντιαλό ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ωστόσο η στατιστική του παρουσία δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα που είχε στο παρκέ.

Οι δηλώσεις του Έιντελμαν:

«Ο Άλφα Ντιαλό είναι φοβερός. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε τρομερή άμυνα πάνω στους αντιπάλους. Μπορεί να μαρκάρει. Έχει ένα ξεχωριστό χάρισμα. Δεν τον πιάνουν τα σκριν. Καταλαβαίνεις ότι έπαιζε στην Ευρώπη από τη σωματική επαφή που έχει συνηθίσει. Νομίζω ότι επιθετικά έχει επίσης εντυπωσιάσει. Όπως ο Σπένσερ Τζόουνς, ξέρει πού πρέπει να βρίσκεται την κατάλληλη στιγμή».