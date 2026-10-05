· Παναθηναϊκός

Στο Κόμο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην Ιταλία για την αυριανή συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague. 

Στο Κόμο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
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Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη στιγμή του ευρωπαϊκού μπάσκετ πλησιάζει. Οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Euroleague συνεδριάζουν αύριο το πρωί στο Κόμο, έτσι ώστε να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο Κόμο βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο οποίος θα δώσει κανονικά το παρών τόσο στο αποψινό δείπνο, όσο και στην αυριανή συνάντηση.

Μαζί του από πλευράς της ΚΑΕ είναι ο πρόεδρος, Βασίλης Παρθενόπουλος, ο CEO, Γιώργος Αθανασίου και η νομική σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. Μαργαρίτα Θάνου.

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