· Άρσεναλ

Και νέα αποθέωση Αρτέτα για Τζόλη

Ο τεχνικός της Άρσεναλ μίλησε, για μία ακόμα φορά, με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα παίκτη.

Και νέα αποθέωση Αρτέτα για Τζόλη
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Ο Χρήστος Τζόλης έκανε ένα ακόμα πολύ καλό παιχνίδι, κόντρα στην Ντόρτμουντ αυτή τη φορά, με τον Έλληνα παίκτη να γνωρίζει και πάλι την αποθέωση του προπονητή του.

Έπειτα λοιπόν από τη μέχρι στιγμής εξαιρετική παρουσία του Τζόλη στην προετοιμασία των «κανονιέρηδων», ο Έλληνας διεθνής γνώρισε την αποθέωση από τον προπονητή του, Μικέλ Αρτέτα.

«Κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Τζόλης. Είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ ουσιαστικός. Είχε μια ασίστ, κέρδισε ένα πέναλτι και είχε άλλες 2-3 πολύ καλές στιγμές. Δουλεύει απίστευτα μέχρι τώρα και έχω να πω πολύ καλά πράγματα», ανέφερε.

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