· Περιστέρι

Στο Περιστέρι ο Γκιουζέλης

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιώργου Γκιουζέλη.

Στο Περιστέρι ο Γκιουζέλης
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Σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η ομάδα του Περιστερίου η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Γκιουζέλη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι:

Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Γιώργο Γκιουζέλη, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο 31χρονος φόργουορντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την γραμμή των ψηλών της ομάδας στις υποχρεώσεις της στη Stoiximan GBL, το Κύπελλο Ελλάδας και το Basketball Champions League.

Το βιογραφικό του

Ο Γιώργος Γκιουζέλης γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1995 στις Σέρρες, έχει ύψος 2,04 και αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού και το 2014 μεταπήδησε στην Αγία Παρασκευή. Συνέχισε την καριέρα του στον Ιωνικό Νικαίας (2015-16), το Περιστέρι (2016-17), τη Δάφνη Δαφνίου (2017-18), τον Κόροιβο Αμαλιάδας (2018-19) και τον Διαγόρα Δρυοπιδέων (2019-20).

Το καλοκαίρι του 2020 συμφώνησε με τον Ηρακλή και την επόμενη σεζόν επέστρεψε στη Νίκαια και τον Ιωνικό. Το 2022 υπέγραψε διετές συμβόλαιο με το Περιστέρι, ωστόσο στα μέσα της περιόδου 2022-23 μεταπήδησε στην Καρδίτσα και ακολούθως την επόμενη σεζόν (2023-2024) φόρεσε τη φανέλα του Απόλλωνα Πάτρας, όπου σε 27 παιχνίδια είχε 4.4 πόντους μέσο όρο και 2.3 ριμπάουντ σε 21.9 λεπτά συμμετοχής.

Την επόμενη χρονιά (2024-2025) βρέθηκε στον Άρη, όπου σε 39 παιχνίδια είχε 2.8 πόντους και 1.5 ριμπάουντ σε 13.7 λεπτά συμμετοχής.

Την περσινή σεζόν (2025-2026) ξεκίνησε στον Άρη, αλλά στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Nurnberg Falcons BC στη Γερμανία και συνολικά σε 30 παιχνίδια ο Γιώργος Γκιουζέλης είχε 2.9 πόντους μέσο όρο και 1.5 ριμπάουντ σε 13.7 λεπτά συμμετοχής.

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