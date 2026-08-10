UEFA, CONCACAF και AFC κατά FIFA: Ζητούν ανεξάρτητη έρευνα για το FIFA Football Enterprise

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν οι τρεις συνομοσπονδίες, ζητώντας να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη έρευνα για την υπόθεση που αφορά το FIFA Football Enterprise και την προσπάθεια παραχώρησης δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, με τις τρεις συνομοσπονδίες να εκφράζουν πλέον ανοιχτά τις διαφωνίες και τις ανησυχίες τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί το ζήτημα η FIFA.

Στην κοινή τους τοποθέτηση, οι UEFA, CONCACAF και AFC ξεκαθαρίζουν πως το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο ή έναν θεσμό, αλλά στους παίκτες, τους φιλάθλους, τους συλλόγους, τις Ενώσεις-Μέλη και όλους όσοι έχουν την ευθύνη για το μέλλον του αθλήματος.

Η κοινή δήλωση των UEFA, CONCACAF, AFC:

«Αγαπητή ποδοσφαιρική οικογένεια,

Το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο κοινό πάθος στον κόσμο. Δεν ανήκει σε κανένα άτομο και σε κανέναν θεσμό.

Ανήκει στους παίκτες, στους φιλάθλους, στους συλλόγους, στις Ενώσεις-Μέλη και σε κάθε θεσμικό όργανο που έχει αναλάβει την ευθύνη να διασφαλίσει το μέλλον του.

Με αυτό το πνεύμα, ως συνομοσπονδίες που εκπροσωπούμε τα μέλη μας, απευθυνόμαστε σήμερα συλλογικά.

Η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου την τελευταία δεκαετία είναι πραγματική. Όμως, αυτή η πρόοδος δεν ήταν ποτέ έργο ενός και μόνο ανθρώπου. Ήταν αποτέλεσμα της FIFA, των συνομοσπονδιών, των Ενώσεων-Μελών και των χιλιάδων ανθρώπων που αφιερώνουν τη ζωή τους στο άθλημα.

Η διεύρυνση των διοργανώσεων, η ανάθεση των Παγκοσμίων Κυπέλλων της FIFA του 2030 και του 2034, η κατανομή των πόρων στις ενώσεις. Όλα αυτά ήταν κοινά επιτεύγματα, που συμφωνήθηκαν από κοινού και υλοποιήθηκαν από κοινού.

Δεν πρόκειται για τα χρήματα. Οι συνομοσπονδίες έχουν ήδη ζητήσει την υπεύθυνη αξιοποίηση των τεράστιων υφιστάμενων αποθεματικών της FIFA, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι επενδύσεις στην ανάπτυξη των Ενώσεων-Μελών.

Ούτε αφορά το ενδεχόμενο κάποια Ένωση-Μέλος να χάσει την υποστήριξη που έχει κερδίσει, παρά την κινδυνολογία που έχει καλλιεργηθεί προς τα μέλη μας, ώστε να δημιουργηθεί η αντίθετη εντύπωση. Ούτε αφορά την επανεξέταση της διεύρυνσης των διοργανώσεων, των κατανομών των Παγκοσμίων Κυπέλλων ή οποιασδήποτε άλλης απόφασης που έχει ληφθεί συλλογικά. Αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν από κοινού και πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ.

Αυτό αφορά κάτι πολύ πιο θεμελιώδες: την ακεραιότητα του παιχνιδιού και την ακεραιότητα όσων εκλέγονται για να το ηγούνται.

Η ηγεσία στο ποδόσφαιρο δεν είναι κτήμα κανενός. Δεν αφορά την κατοχή – ή την απαίτηση – εξουσίας με σκοπό τη διατήρησή της. Είναι μια υποχρέωση υπηρεσίας προς την ποδοσφαιρική οικογένεια που την εμπιστεύτηκε.

Όταν η εμπιστοσύνη καταρρέει μέσω της εξαπάτησης, όταν ένα άτομο τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τη συλλογικότητα που του εμπιστεύτηκε την εξουσία, τότε αυτή η υποχρέωση έχει εγκαταλειφθεί.

Η πρόσφατη επιστολή της FIFA προς τους αντιπροέδρους της και τις 211 Ενώσεις-Μέλη αναγνωρίζει ότι έγιναν λάθη στη διαδικασία. Παρουσιάζει το ζήτημα ως αποτυχία επικοινωνίας, ενώ αυτό που είδε το ποδόσφαιρο ήταν αποτυχία κρίσης. Μια πρόταση που προωθήθηκε σε ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και με πίεση για την τήρηση μιας προθεσμίας, πριν οι Ενώσεις-Μέλη προλάβουν να εξετάσουν επαρκώς τους όρους της, δεν αποτελεί αποτέλεσμα μιας απλής παράβλεψης — αποτελεί αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού που είχε ως στόχο να περιορίσει τον έλεγχο και την ενδελεχή εξέταση.

Δεν αναγνωρίστηκε ότι η ίδια η πρόταση ήταν εγγενώς λανθασμένη. Εξακολουθεί να μην υπάρχει αναγνώριση ότι η απόπειρα πώλησης ενός μεριδίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA αποτέλεσε σοβαρή αποτυχία κρίσης — όχι απλώς ένα διαδικαστικό λάθος, αλλά μια θεμελιώδη παραβίαση της εμπιστοσύνης απέναντι στους ίδιους τους θεσμούς τους οποίους η FIFA υπάρχει για να υπηρετεί.

Η FIFA έχει επίσης δεσμευτεί να παρουσιάσει μια πλήρη έκθεση για τα γεγονότα αυτά στο Συμβούλιο της FIFA, αποτυγχάνοντας για ακόμη μία φορά να αναγνωρίσει ότι η χρηστή διακυβέρνηση, μπροστά σε μια τόσο σοβαρή έλλειψη κρίσης, απαιτεί μια τέτοια αξιολόγηση να διεξαχθεί από έναν πλήρως ανεξάρτητο τρίτο φορέα και όχι από την ίδια τη FIFA, το προσωπικό της ή οποιονδήποτε άλλο εμπλεκόμενο φορέα του ποδοσφαίρου. Η διοίκηση της FIFA δεν θα πρέπει να διαδραματίσει κανέναν ρόλο στη διεξαγωγή της αξιολόγησης.

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη αλληλογραφία, όλα τα σχετικά έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρηθούν, σύμφωνα με την επικοινωνία της UEFA σχετικά με τη διατήρηση των εγγράφων.

Η ίδια η επιστολή της FIFA επιβεβαιώνει επίσης ότι μόνο ένας εκλεγμένος αξιωματούχος ήταν παρών στη συνάντηση της ηγεσίας στο Μαρόκο. Κανένα μέλος του Συμβουλίου της FIFA και καμία Ένωση-Μέλος δεν προσκλήθηκε να συμμετάσχει. Παρών ήταν μόνο η διοικούσα επιτροπή, η οποία αποτελείται από ανώτερα στελέχη που εργάζονται στη FIFA.

Η πρόσφατη αυτή συνάντηση, κατά την οποία ένας επιλεγμένος αριθμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής της FIFA —και όχι ολόκληρη η Επιτροπή— κλήθηκε στο εξωτερικό, αντί η ηγεσία να μεταβεί στη Ζυρίχη για να αντιμετωπίσει το ζήτημα στην καρδιά της FIFA, το προσωπικό της, ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτές τις ανησυχίες και αποτελεί συνέχεια του ίδιου μοτίβου συμπεριφοράς που μας έφερε στο σημερινό σημείο.

Δεν πρόκειται για τη συμπεριφορά ενός θεματοφύλακα του αθλήματος, αλλά για εκείνον που πιστεύει ότι το άθλημα είναι υπόλογο στον ίδιο.

Υπάρχει σιωπή εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει λογοδοσία, απόσταση εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια.

Αυτά δεν είναι τα χαρακτηριστικά που αξίζει να έχει η ηγεσία του ποδοσφαίρου. Γι’ αυτό και πήραμε αυτή τη θέση: όχι επιπόλαια και όχι μόνοι μας, αλλά μαζί και από αίσθημα καθήκοντος απέναντι στο άθλημα που υπηρετούμε.

Η δύναμη του ποδοσφαίρου ήταν ανέκαθεν η ενότητά του. Καλούμε τώρα όλους να τιμήσουν αυτή την ενότητα, για μια ηγεσία που υπηρετεί το ποδόσφαιρο και όχι μια ηγεσία που επιδιώκει να το εξουσιάζει.

Με εκτίμηση,

ΣΑΛΜΑΝ ΜΠΙΝ ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΑΛ ΚΑΛΙΦΑ

Πρόεδρος AFC

ΒΙΚΤΟΡ ΜΟΝΤΑΛΙΑΝΙ

Πρόεδρος Concacaf

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΤΣΕΦΕΡΙΝ

Πρόεδρος UEFA

ΝΤΑΤΟΥΚ ΣΕΡΙ ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ ΤΖΟΝ

Γενικός Γραμματέας AFC

ΦΙΛΙΠ ΜΟΤΖΙΟ

Γενικός Γραμματέας Concacaf

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Γενικός Γραμματέας UEFA»