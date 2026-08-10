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Με Λιβάι, Τεττέι και Ντέσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ 1948, στη Σόφια, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει τους παίκτες που θα ακολουθήσουν την αποστολή για την σημαντική αναμέτρηση.

Με Λιβάι, Τεττέι και Ντέσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία
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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία (11/8, 20:30) επαναληπτικό του 1-1 του ΟΑΚΑ με τους «πράσινους» να έχουν ως μοναδικό τους στόχο την πρόκριση στον επόμενο γύρο του Conference League. Εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν είτε την Χράντετς Κράλοβε, είτε την Μπεσίκτας για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν σήμερα την προετοιμασία τους για το παιχνίδι στο Γ. Καλαφάτης και αμέσως μετά ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία, με τα νέα να είναι άκρως ευχάριστα για τον τεχνικό του «τριφυλλιού».

Ο Νίστρουπ συμπεριέλαβε στην αποστολή τόσο τον νεοφερμένο Λιβάι Γκαρσία, όσο και τους τραυματίες Αντρέα Τεττέι και Σίριλ Ντέσερς. Ο πρώτος έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα με την υγεία του, ενώ ο Ντέσερς επανακάμπτει από την πολύμηνη απουσία του και τίθεται πλέον και πάλι στη διάθεση του προπονητή του.

H αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τεττέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

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