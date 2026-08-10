Στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός

Στην Ολλανδία βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η αποστολή του Ολυμπιακού, με την ομάδα των «ερυθρόλευκων» να μετράει αντίστροφα για την αυριανή αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι με την πλάτη στον.. τοίχο, μετά το 0-0 στο «Γ.Καραϊσκάκης» και θέλει την νίκη για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στις 18:00 θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μαζί με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση των «ερυθρολεύκων».