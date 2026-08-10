Στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός
Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» έφτασε στον προορισμό της για την αυριανή αναμέτρηση με την Ναϊμέγκεν.
Στην Ολλανδία βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η αποστολή του Ολυμπιακού, με την ομάδα των «ερυθρόλευκων» να μετράει αντίστροφα για την αυριανή αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι με την πλάτη στον.. τοίχο, μετά το 0-0 στο «Γ.Καραϊσκάκης» και θέλει την νίκη για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Στις 18:00 θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μαζί με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση των «ερυθρολεύκων».