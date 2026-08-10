Ο Μίλτος Τεντόγλου μίλησε μετά το άλμα στα 8,26μ. και την πρόκρισή του στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Με άλμα στα 8,26μ. ο Μίλτος Τεντόγλου εξασφάλισε με άνεση την παρουσία του στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις δύο προσπάθειες για να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, καθώς ξεκίνησε με 7,78μ. και στη συνέχεια ανέβασε αισθητά την επίδοσή του, φτάνοντας στα 8,26μ.

Μετά την πρόκρισή του, ο Τεντόγλου μίλησε για την προσπάθειά του, τις συνθήκες στο στάδιο και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, σημειώνοντας πως το γεγονός ότι ο προκριματικός πραγματοποιήθηκε το πρωί έκανε τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα για τον ίδιο. «Είναι και πρωί και ήταν λίγο δύσκολο για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ο Τεντόγλου πλέον στρέφει την προσοχή του στον μεγάλο τελικό του μήκους, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τρίτης (11/8) στις 22:16 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μίλτου Τεντόγλου:

Για την επίδοση του: «Είναι και πρωί ήταν λίγο δύσκολο για μένα, είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα και τώρα έχει και στα δοκιμαστικά είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθεια μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα που προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα και πάτησα και πολύ πίσω, οπότε ψιλό παρατημένο άλμα ήταν. Ήταν άτυχος αέρας αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο».

Για το στάδιο και τον αγωνιστικό χώρο: «Θα έλεγα πως οι βαλβίδες είναι πολύ καλές. Δεν μου άρεσε το πως σκάβανε την άμμο, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στον τελικό, να την στρώνουν πιο ίσια. Κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο, δεν είναι σωστό. Το ταρτάν είναι πολύ καλό. Προτιμώ το μόντο, αλλά αυτό είναι ένα από τα καλύτερα που έχω δει, έτσι είναι κάπως και στο Μονακό».

Για την κατάσταση του: «Είμαι σίγουρα σε καλή κατάσταση. Απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω, θα το δούμε στον τελικό. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα προκριματικά που έχω κάνει, μετά το Παρίσι. 8.32μ. στο Παρίσι και μετά αυτό».