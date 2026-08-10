ΑΕΚ: Σε επαφές με τη Ρέιντζερς για τον δανεισμό του Πενράις – Πλησιάζουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές

Η απόφαση της ΑΕΚ για την παραχώρηση του Πένραϊς και την αναβάθμιση στο αριστερό άκρο της άμυνας έχει ληφθεί εδώ και λίγο καιρό.

Ο 27χρονος ακραίος αμυντικός βρίσκεται στη Νέα Φιλαδέλφεια από το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει σταθερό χρόνο συμμετοχής, ούτε να πείσει με τις εμφανίσεις του.

Το όνομα του Πένραϊς, πάντως, εξακολουθεί να έχει σημαντικό ενδιαφέρον στη Σκωτία, όπου είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Χαρτς. Η Ρέιντζερς είναι η ομάδα που έχει κινηθεί πιο έντονα για την απόκτησή του, έχοντας ήδη καταθέσει δύο προτάσεις στην ΑΕΚ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, οι οποίες περιλαμβάνουν και option αγοράς.

Ο σκωτσέζικος σύλλογος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Πένραϊς για τους προσωπικούς όρους της συνεργασίας, ενώ σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές και στις συζητήσεις με την ΑΕΚ.

Το μοναδικό σημείο που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο ομάδες αφορά το ύψος του ποσού για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Υπάρχει οικονομική απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τη Ρέιντζερς, ωστόσο, να αναμένεται να καταβάλει ακόμα μία προσπάθεια προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα και να ολοκληρωθεί η συμφωνία.