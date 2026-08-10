· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Με Κάνγκουα και Τσάπρα στη Σόφια (pics)

Παρά το γεγονός πως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αυριανό αγώνα ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να συμπεριλάβει στην αποστολή τους δύο παίκτες του «τριφυλλιού».

Παναθηναϊκός: Με Κάνγκουα και Τσάπρα στη Σόφια (pics)
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Η αντίστροφη μέτρηση για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, ΣΤΗ Βουλγαρία, φτάνει στο τέλος της.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα, όπου ψάχνει την νίκη-πρόκριση στην επόμενη φάση, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει στη διάθεσή του και τους Τεττέι, Λιβάι και Ντέσερς, οι οποίοι βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΟΦΙΑ <br>ΤΣΣΚΑ 1948 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ<br>CONFERENCE LEAGUE 2026-2027

Στην αποστολή βρίσκονται, όμως και οι Κινγκς Κάνγκουα και Τριαντάφυλλος Τσάπρας αν και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΟΦΙΑ <br>ΤΣΣΚΑ 1948 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ<br>CONFERENCE LEAGUE 2026-2027

Ο μέσος από την Ζάμπια θα μπορεί να παίξει μόνο από την League Phase και μετά (εφόσον φτάσει εκεί ο Παναθηναϊκός), ενώ ο Έλληνας μπακ είναι τιμωρημένος λόγω καρτών.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΟΦΙΑ <br>ΤΣΣΚΑ 1948 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ<br>CONFERENCE LEAGUE 2026-2027

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