Παναθηναϊκός: Με Κάνγκουα και Τσάπρα στη Σόφια (pics)

Η αντίστροφη μέτρηση για την αυριανή κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, ΣΤΗ Βουλγαρία, φτάνει στο τέλος της.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα, όπου ψάχνει την νίκη-πρόκριση στην επόμενη φάση, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει στη διάθεσή του και τους Τεττέι, Λιβάι και Ντέσερς, οι οποίοι βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας.

Στην αποστολή βρίσκονται, όμως και οι Κινγκς Κάνγκουα και Τριαντάφυλλος Τσάπρας αν και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Ο μέσος από την Ζάμπια θα μπορεί να παίξει μόνο από την League Phase και μετά (εφόσον φτάσει εκεί ο Παναθηναϊκός), ενώ ο Έλληνας μπακ είναι τιμωρημένος λόγω καρτών.