Δείτε το άλμα που έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στα 8,26μ., το οποίο τον έστειλε στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ,

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης θα διεκδικήσει το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιό του, καθώς έχει ήδη ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις, το 2018, το 2022 και το 2024.

Ο τελικός του μήκους είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τρίτης (11/08) στις 22:16 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.