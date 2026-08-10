«Μπαίνει» στη Λίβερπουλ ο Μπέζος

Εξελίξεις αναμένονται άμεσα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίβερπουλ, μιας και σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Τζεφ Μπέζος αναμένεται να πάρει στα χέρια του σημαντικό κομμάτι των μετοχών της Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Sky Sports επενδυτική κοινοπραξία με τη συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για το 1/3 του συλλόγου.

Το επενδυτικό σχήμα καθοδηγείται από τον Αμίτ Μπατία, ενώ σε αυτό συμμετέχει και ο Εντουάρντο Σάβεριν, συνιδρυτής του Facebook. Η προτεινόμενη επένδυση αποτιμά συνολικά τη Λίβερπουλ περίπου στα 6 δις.