Κασελάκης: «Θέλω να δικαιώσω την εμπιστοσύνη του προπονητή»

Ο Λεωνίδας Κασελάκης παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αμαρουσίου, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Ο Έλληνας παίκτης μίλησε για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του οι άνθρωποι της ομάδας, ενώ στάθηκε και στους στόχους της ομάδας των βορείων προαστίων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λεωνίδα Κασελάκη

“Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αποτελέσω μέλος μιας ομάδας που έχει φιλοδοξίες. Η συμπεριφορά και το όραμα των ανθρώπων της ομάδας με κέρδισε. Φυσικά έπαιξε ρόλο ότι έχω ξαναδουλέψει με τον κόουτς Παπαθεοδώρου, με πολύ καλά αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι το Μαρούσι είναι μια ομάδα που θέλει να προοδεύει και να εξελίσσεται, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και οργανωτικά. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και τα παιχνίδια. Στόχος μας είναι να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ που θα συνοδεύεται από ανάλογα αποτελέσματα. Θέλω πολύ να δικαιώσω την διοίκηση και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και να ξαναδώ γνώριμα πρόσωπα. Το γεγονός ότι μεγάλωσα στο Μαρούσι δεν θα είχε καμία σημασία αν δεν αισθανόμουν ότι είναι μια ομάδα που θέλει να πετύχει με έναν τρόπο σοβαρό και επαγγελματικό”.