· Μαρούσι

Κασελάκης: «Θέλω να δικαιώσω την εμπιστοσύνη του προπονητή»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αμαρουσίου έκανε ο Λεωνίδας Κασελάκης και αναφέρθηκε στους στόχους της νέας του ομάδας.

Κασελάκης: «Θέλω να δικαιώσω την εμπιστοσύνη του προπονητή»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λεωνίδας Κασελάκης παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αμαρουσίου, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Ο Έλληνας παίκτης μίλησε για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του οι άνθρωποι της ομάδας, ενώ στάθηκε και στους στόχους της ομάδας των βορείων προαστίων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λεωνίδα Κασελάκη

“Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αποτελέσω μέλος μιας ομάδας που έχει φιλοδοξίες. Η συμπεριφορά και το όραμα των ανθρώπων της ομάδας με κέρδισε. Φυσικά έπαιξε ρόλο ότι έχω ξαναδουλέψει με τον κόουτς Παπαθεοδώρου, με πολύ καλά αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι το Μαρούσι είναι μια ομάδα που θέλει να προοδεύει και να εξελίσσεται, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και οργανωτικά. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και τα παιχνίδια. Στόχος μας είναι να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ που θα συνοδεύεται από ανάλογα αποτελέσματα. Θέλω πολύ να δικαιώσω την διοίκηση και τον προπονητή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και να ξαναδώ γνώριμα πρόσωπα. Το γεγονός ότι μεγάλωσα στο Μαρούσι δεν θα είχε καμία σημασία αν δεν αισθανόμουν ότι είναι μια ομάδα που θέλει να πετύχει με έναν τρόπο σοβαρό και επαγγελματικό”.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:14 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Σε επαφές με τη Ρέιντζερς για τον δανεισμό του Πενράις – Πλησιάζουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές

16:09 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό στίβου: Στον τελικό της σφυροβολίας ο Χρήστος Φραντζεσκάκης - «Λύγισε» ο Αναστασάκης (vid)

16:00 CHAMPIONS LEAGUE

Σρόιντερ: «Ο Ολυμπιακός παίζει με πολλές μακρινές μπαλιές» - Οι δηλώσεις του προπονητή της Ναϊμέγκεν

15:45 ΣΠΟΡ

Μίλτος Τεντόγλου μετά την πρόκριση: «Είναι και πρωί και ήταν λίγο δύσκολο για μένα»

15:45 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Κάνγκουα και Τσάπρα στη Σόφια (pics)

15:30 OPINION

Παναθηναϊκός AKTOR 2026: «The French Connection»

14:58 ΣΠΟΡ

Μίλτος Τεντόγλου: Έπαθε πλάκα με τον Ίτζολι! – Διέκοψε τις δηλώσεις του για να θαυμάσει το άλμα του

14:48 ΣΠΟΡ

Μίλτος Τεντόγλου: Το άλμα που του έδωσε την πρόκριση – Η μέρα κι η ώρα του τελικού

14:31 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Προσγειώθηκε άσχημα κι αποχώρησε με καροτσάκι ο Φουρλάνι

14:29 CHAMPIONS LEAGUE

Στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός

14:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπαίνει» στη Λίβερπουλ ο Μπέζος

14:19 ΣΠΟΡ

Μίλτος Τεντόγλου: Στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8,26μ. – Κυνηγά το 4ο σερί χρυσό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας