6 gadgets που σε ταξιδεύουν κατευθείαν στα '00s

Μοιάζει ανατριχιαστικό πως πριν 15-20 χρόνια το κινητό έκανε μόνο τηλέφωνα και SMS, για να ακούσεις μουσική χρειαζόσουν άλλη συσκευή, για να βγάλεις καλές φωτογραφίες άλλη, ενώ για να παίξεις videogames κουβαλούσες ολόκληρη κονσόλα στην τσάντα σου.

Kι όμως, τότε δεν μας φαινόταν καθόλου περίεργο. Ήταν απλώς η καθημερινότητά μας.

Σήμερα ένα smartphone έχει αντικαταστήσει σχεδόν όλα τα παραπάνω, αποτελεί φωτογραφική μηχανή, music player, GPS, τηλεόραση, παιχνιδομηχανή και υπολογιστή μαζί. Όμως κάπου ανάμεσα στην ευκολία χάθηκε και λίγη από τη μαγεία.

Εκείνη η χαρά του να ανοίγεις το πορτάκι του κινητού για να απαντήσεις σε μια κλήση ή να φυσάς μια κασέτα πριν βάλεις το αγαπημένο σου παιχνίδι. Αν μεγάλωσες στα τέλη των '90s ή στις αρχές των '00s, τα παρακάτω gadgets πιθανότατα σημάδεψαν τα παιδικά ή εφηβικά σου χρόνια.

1. Τα κινητά με πορτάκι ήταν το απόλυτο status symbol

Πριν γεμίσουν οι τσέπες μας με οθόνες αφής, υπήρχαν τα flip phones και τα sliders. Τα κινητά που έκλειναν με χαρακτηριστικό "κλακ", έγραφες SMS με το αθάνατο T9 και άλλαζες ringtone σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Το Motorola Razr έγινε θρύλος, τα Sony Ericsson Walkman ήταν το όνειρο κάθε μαθητή, ενώ τα sliders της εποχής έμοιαζαν σχεδόν... διαστημικά. Και φυσικά, όσο πιο εντυπωσιακό ήταν το χρώμα της συσκευής, τόσο περισσότερο τραβούσε τα βλέμματα.

2. Η ψηφιακή κάμερα πήγαινε παντού μαζί μας

Στις σχολικές εκδρομές, στις διακοπές και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις υπήρχε πάντα κάποιος που κρατούσε μια μικρή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Τα κινητά της εποχής δεν μπορούσαν να προσφέρουν σοβαρή ποιότητα εικόνας, οπότε η ψηφιακή κάμερα ήταν μονόδρομος. Το καλύτερο μέρος της εμπειρίας; Να βλέπεις αμέσως τη φωτογραφία στη μικρή οθόνη και να νιώθεις ότι ζεις στο μέλλον.

3. Το Walkman ήταν το πρώτο προσωπικό soundtrack της ζωής μας

Πριν εμφανιστούν τα streaming apps και οι ατελείωτες playlists, υπήρχαν τα CD.

Το Walkman της Sony (Disc Man) έγινε συνώνυμο της φορητής μουσικής. Έβαζες τον αγαπημένο σου δίσκο, φορούσες τα ακουστικά και ένιωθες ότι η διαδρομή μέχρι το σχολείο ή η βόλτα είχε αποκτήσει το δικό της soundtrack.

Μόνο που έπρεπε να προσέχεις να μην το κουνήσεις πολύ. Αλλιώς... το CD έκανε τα δικά του.

4. Το iPod άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ακούμε μουσική

Όταν η Apple παρουσίασε το πρώτο iPod, η ιδέα ότι μπορούσες να έχεις εκατοντάδες ή και χιλιάδες τραγούδια στην τσέπη σου έμοιαζε σχεδόν επιστημονική φαντασία.

Το χαρακτηριστικό click wheel έγινε εμβληματικό, ενώ η φράση "1.000 songs in your pocket" έμεινε στην ιστορία της τεχνολογίας. Σήμερα το θεωρούμε δεδομένο, τότε όμως ήταν πραγματική επανάσταση.

5. Το PlayStation 2 ήταν κάτι περισσότερο από μια κονσόλα

Αν ένας φίλος είχε PlayStation 2, αυτομάτως γινόταν το πιο δημοφιλές άτομο της παρέας.

Η κονσόλα της Sony δεν έγινε τυχαία η πιο επιτυχημένη όλων των εποχών. Από Pro Evolution Soccer και Need for Speed Underground μέχρι God of War, το PS2 χάρισε αμέτρητες ώρες gaming και δημιούργησε αναμνήσεις που δύσκολα ξεχνιούνται.

Για πολλούς, ήταν η πρώτη πραγματική επαφή με τον κόσμο του σύγχρονου gaming, για όλους εμάς ένας ακόμα λόγος να ρίξουμε μαύρο δάκρυ για τα παιδικά μας χρόνια.

6. Το Game Boy ήταν ο βασιλιάς των διαλειμμάτων

Πριν από το Nintendo Switch, πριν ακόμη και από τα smartphones, υπήρχε μία φορητή κονσόλα που έκανε κάθε παιδί να ζηλεύει.

Το Game Boy ήταν η απόλυτη συντροφιά σε ταξίδια, καλοκαιρινές διακοπές και σχολικά διαλείμματα. Μέσα από τη μικρή του οθόνη γνωρίσαμε για πρώτη φορά τον Super Mario, κυνηγήσαμε Pokémon, εξερευνήσαμε το The Legend of Zelda και περάσαμε αμέτρητες ώρες πατώντας δύο κουμπιά και έναν σταυρό κατεύθυνσης.

Δεν χρειαζόταν σύνδεση στο internet, ενημερώσεις λογισμικού ή online λογαριασμούς, παρά μόνο τέσσερις μπαταρίες ΑΑ και αρκετή υπομονή μέχρι να μηδενίσουν.

Τελικά, μήπως τότε απολαμβάναμε περισσότερο την τεχνολογία;

Τα σημερινά gadgets είναι αντικειμενικά καλύτερα σχεδόν σε κάθε τομέα. Είναι πιο γρήγορα, πιο έξυπνα και μπορούν να κάνουν δεκάδες πράγματα ταυτόχρονα.

Κι όμως, δύσκολα θα δημιουργήσουν την ίδια νοσταλγία που προκαλεί σήμερα ένα Motorola Razr, ένα πρώτο iPod ή ένα PlayStation 2.

Ίσως γιατί τότε κάθε νέα συσκευή ήταν πραγματικά ένα γεγονός. Δεν άλλαζε απλώς τις δυνατότητές μας. Άλλαζε τον τρόπο που ζούσαμε την καθημερινότητά μας. Και όσοι μεγαλώσαμε εκείνη την εποχή, μάλλον θα χαμογελάμε πάντα όταν ακούμε τον χαρακτηριστικό ήχο ενός flip phone που κλείνει.