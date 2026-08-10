Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης: Εντυπωσιακή πρεμιέρα για την Ελλάδα με τελικούς και ρεκόρ!

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε για την ελληνική αποστολή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, καθώς από την πρώτη ημέρα ήρθαν σημαντικές προκρίσεις, ένα πανελλήνιο ρεκόρ και διπλή ελληνική παρουσία στον τελικό των 400μ. μικτή ατομική.

Στο συγκεκριμένο αγώνισμα, ο Απόστολος Παπαστάμος, κάτοχος του τίτλου από το 2024, τερμάτισε τέταρτος στη σειρά του με 4:14.79 και πήρε την έκτη θέση στο σύνολο, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον απογευματινό τελικό. Μαζί του θα βρίσκεται και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο οποίος στην παρθενική του συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ, κολυμπώντας σε 4:16.06, έναντι 4:18.28 που ήταν η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του. Ο 24χρονος τερμάτισε επίσης τέταρτος στη σειρά του και προκρίθηκε με τον όγδοο χρόνο.

Στο ίδιο αγώνισμα συμμετείχε και ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, ο οποίος με 4:17.11 κατέλαβε την ένατη θέση, ωστόσο δεν θα μπορούσε να προκριθεί στον τελικό, καθώς μόνο δύο αθλητές από κάθε χώρα έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό.

Την καλύτερη επίδοση των προκριματικών σημείωσε ο Ρώσος Ιλία Μπορόντιν, που αγωνίζεται ως ουδέτερος, με 4:13.10. Ακολούθησαν ο Γερμανός Φιν Χάμερ με 4:13.45, ο Ιταλός Αλμπέρτο Ρατσέτι με 4:13.54, ο Βρετανός Μαξ Λίτσφιλντ με 4:13.69 και ο Γερμανός Σέντρικ Μπούσινγκ με 4:14.59, ενώ ανάμεσα στους δύο Έλληνες, στην έβδομη θέση, βρέθηκε ο Ολλανδός Τόμας Γιάνσεν με 4:15.38.

Στον τελικό των 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών προκρίθηκε και η ελληνική ομάδα, με τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζαίο να τερματίζουν τέταρτοι στη σειρά τους με 7:09.53. Η επίδοση ήταν πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ που έχει σημειώσει η ίδια τετράδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα, με 7:09.10, και χάρισε στην Ελλάδα την όγδοη θέση στο σύνολο και την πρόκριση στον απογευματινό τελικό.

Εκεί, η ελληνική ομάδα θα βρει απέναντί της σχεδόν όλες τις μεγάλες δυνάμεις του αγωνίσματος. Η Γερμανία προκρίθηκε με 7:04.83, η Μεγάλη Βρετανία με 7:05.07, η Λιθουανία, νικήτρια το 2024, με 7:05.93, το Ισραήλ με 7:06.71, η ομάδα ουδέτερων αθλητών από τη Ρωσία με 7:07.72, η Ιταλία με 7:08.73 και η Γαλλία με 7:09.33.

Εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του Στέργιου Μπίλα στα 50μ. πεταλούδα. Ο Έλληνας πρωταθλητής, κάτοχος του τίτλου από το 2024, κατέγραψε πανελλήνιο ρεκόρ στον προκριματικό, καθώς για πρώτη φορά στην καριέρα του κατέβηκε τα 23 δευτερόλεπτα και τερμάτισε σε 22.93. Με αυτή την επίδοση κατέλαβε την τέταρτη θέση στο σύνολο και προκρίθηκε στον απογευματινό ημιτελικό.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ήταν 23.00 και είχε σημειωθεί από τον ίδιο στις 27 Ιουλίου 2025, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Ταχύτερος όλων στον προκριματικό ήταν ο Γάλλος και παγκόσμιος πρωταθλητής του αγωνίσματος Μαξίμ Γκρουσέ με 22.49, ενώ ακολούθησαν ο Ελβετός Νόε Πόντι με 22.69 και ο ουδέτερος Ρώσος Εγκόρ Κορνέφ με 22.70.

Στον τελικό των 800μ. ελεύθερο προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετική πρώτη παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η 20χρονη πρωταθλήτρια από το Ηράκλειο, στην πρώτη της κούρσα σε Ευρωπαϊκό υγρού στίβου, τερμάτισε έκτη στα προκριματικά με 8:33.76 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της 11ης Αυγούστου, όπου θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ των 8:32.29 που σημείωσε τον Μάρτιο στο ίδιο κολυμβητήριο.

Την καλύτερη επίδοση των προκριματικών πέτυχε το μεγάλο φαβορί του αγωνίσματος, η Ιταλίδα τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Σιμόνα Κουανταρέλα, με 8:23.17. Ακολούθησαν η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε με 8:26.01, η Ουγγαρέζα Βίβιεν Γιακλ με 8:28.87, η Γερμανίδα Μάγια Βέρνερ με 8:32.76 και η Σουηδή Τίλντα Χαλ με 8:33.12. Την οκτάδα του τελικού συμπληρώνουν η Φραντσίσκα Σοάρες Μαρτίνς από την Πορτογαλία με 8:35.94 και η Μαρία Ντε Βαλντές από την Ισπανία με 8:36.76.

Στα 100μ. πρόσθιο, ο Βαγγέλης Ντούμας κατάφερε στην πρώτη του παρουσία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών να πετύχει τον αρχικό του στόχο και να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά. Ο 18χρονος κολυμβητής, δις πρωταθλητής Ευρώπης στους έφηβους, κατετάγη 15ος με 1:00.09 και το απόγευμα (20:05) θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μία ακόμη καλύτερη επίδοση και, γιατί όχι, ένα πανελλήνιο ρεκόρ (έχει 59.77).

Ο Βρετανός δις Ολυμπιονίκης Ανταμ Πίτι (Ράμσεϊ-Πίτι αναφέρεται πλέον, καθώς επέλεξε να φέρει και το επώνυμο της συζύγου του Χόλι, κόρης του διάσημου σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ), που επανήλθε στη δράση μετά από διετή απουσία, ήταν ο ταχύτερος με 59.08. Στο αγώνισμα συμμετείχε και ο Μάριος Ζαφειρόπουλος, ο οποίος περιορίστηκε στην 60η θέση με 1:02.63.

Αντίθετα, η Ελένη Αντωνιάδου δεν κατάφερε να βρεθεί στη 16άδα των ημιτελικών των 200μ. ύπτιο, πραγματοποίησε όμως πολύ καλή εμφάνιση και βελτίωσε την επίδοσή της σε 2:13.79. Η 20χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ κατέγραψε παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία νέων Κ23, καθώς το προηγούμενο είχε οριστεί από την ΚΟΕ στα 2:13.80, επίδοση που αποτελούσε παράλληλα το ρεκόρ νεανίδων της Στέλλας Μπούμη.

Η Αντωνιάδου κατέλαβε τη 19η θέση στο σύνολο, με τη 16άδα να κλείνει στο 2:13.56 της Ιταλίδας Αλέσια Μπιάνκι. Ταχύτερη όλων στα προκριματικά ήταν η Βρετανή Κέιτι Σάναχαν με 2:09.29.

Στα 100μ. ελεύθερο, η Άννα Βλάχου κατετάγη 36η με 55.74, στην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση σε επίπεδο ανδρών/γυναικών, χωρίς να πλησιάσει το πανελλήνιο ρεκόρ νέων Κ23 των 55.03 που έχει σημειώσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Στο ίδιο αγώνισμα, η Ολλανδή Μάριτ Στεενμπέργκεν, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ από τον περασμένο Ιούνιο, σημείωσε ήδη από τον προκριματικό νέο ρεκόρ αγώνων, κολυμπώντας σε 52.62 και καταρρίπτοντας την προηγούμενη επίδοση της Σάρα Σιέστρεμ.

Η Κύπρια πρωταθλήτρια Κάλια Αντωνίου θα χρειαστεί, τέλος, να δώσει μπαράζ με τη Βελγίδα Ρους Βανοτερντάικ για την πρόκριση στα ημιτελικά, καθώς αμφότερες βρέθηκαν στην τελευταία προνομιούχο θέση με χρόνο 54.63.