Στα ημιτελικά των 100 μ. πρόσθιο ο Ντούμας

Εξαιρετική εκκίνηση από τον Βαγγέλη Ντούμα ο οποίος πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα 100 μ. πρόσθιο.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης εφήβων, τερμάτισε 5ος στην 7η σειρά, με χρόνο 1:00.09, το οποίο αποτελεί κορυφαία ατομική επίδοση και φιλοδοξεί να βρεθεί και στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Μάριος Ζαφειρόπουλος τερμάτισε στην 8η θέση της τρίτης σειράς στο ίδιο αγώνισμα με χρόνο 1:02.63, ο οποίος δεν του επέτρεψε να προκριθεί στην επόμενη φάση.