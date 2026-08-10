Στα ημιτελικά των 100 μ. πρόσθιο ο Ντούμας

Ο Βαγγέλης Ντούμας εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα 100 μ. πρόσθιο.

Στα ημιτελικά των 100 μ. πρόσθιο ο Ντούμας
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Εξαιρετική εκκίνηση από τον Βαγγέλη Ντούμα ο οποίος πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα 100 μ. πρόσθιο.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης εφήβων, τερμάτισε 5ος στην 7η σειρά, με χρόνο 1:00.09, το οποίο αποτελεί κορυφαία ατομική επίδοση και φιλοδοξεί να βρεθεί και στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Μάριος Ζαφειρόπουλος τερμάτισε στην 8η θέση της τρίτης σειράς στο ίδιο αγώνισμα με χρόνο 1:02.63, ο οποίος δεν του επέτρεψε να προκριθεί στην επόμενη φάση.

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