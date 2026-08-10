Μουρίνιο: «Είχα συμφωνήσει να διαδεχτώ τον Σερ Άλεξ»

Ο Ζοζέ Μουρίνιο προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη αναφορικά με τη συμφωνία του να διαδεχτεί τον Άλεξ Φέργκιουσον το καλοκαίρι του 2013, αλλά τελικά επικράτησε η… καρδιά και προτίμησε την ομάδα της Τσέλσι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix για την καριέρα του:

«Όταν έφυγα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, είχα υπογράψει για να πάω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Σερ Άλεξ.

Αλλά άλλο πράγμα είναι η αγάπη για το ποδόσφαιρο και άλλο η αγάπη για έναν συγκεκριμένο σύλλογο. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο δυνατό από την αγάπη για το ποδόσφαιρο και, ουσιαστικά, μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης είχα ανάγκη να νιώσω ότι με αγαπούν.

Το να χάσω την ευκαιρία να γίνω ο προπονητής που θα διαδεχόταν τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν δραματικό για μένα, αλλά δεν το μετανιώνω, γιατί ήταν μια απόφαση που πήρα με την καρδιά μου».