Πίπεν: «Δεν είμαι φίλος με τον Τζόρνταν, είμαι καλύτερος του Λεμπρόν»

Ο Σκότι Πίπεν παραχώρησε συνέντευξη όπου έστρεψε τα βέλη του στον Λεμπρόν Τζέιμς, ενώ για μία ακόμα φορά αναφέρθηκε στις όχι φιλικές σχέσεις του με τον MJ, ενώ αποκάλυψε ότι έχει να μιλήσει μαζί του από το 2020.

Πίπεν: «Δεν είμαι φίλος με τον Τζόρνταν, είμαι καλύτερος του Λεμπρόν»
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Όποτε ο Σκότι Πίπεν αποφασίζει να μιλήσει έχει πάντα κάτι ενδιαφέρον να πει και κάτι που θα… συζητηθεί. Ο Πίπεν αναφέρθηκε στις όχι και τόσο… φιλικές σχέσεις του με τον Μάικλ Τζόρνταν, για μία ακόμα φορά, ενώ τόνισε χωρίς δεύτερη σκέψη πως είναι καλύτερος παίκτης από τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Χαρακτηριστικά για τον ΛεΜπρον ανέφερε:

”Σε επίπεδο ομαδικών διακρίσεων είμαι πιο πετυχημένος από τον Λεμπρόν. Εγώ έχω έξι δαχτυλίδια. Θες ατομικές διακρίσεις ή πρωταθλήματα; Γιατί εγώ δεν τα κυνήγησα τα δικά μου. Δεν χρειάστηκε να πηδάω από ομάδα σε ομάδα για να παίρνω πρωταθλήματα. Κέρδισα και μόνος μου”.

Eνώ συνεχίζοντας τη τις δηλώσεις του μίλησε για το ποια ήταν η ουσιαστική του σχέση με τον Μάικλ Τζόρνταν αναφέροντας μάλιστα πως έχουν να μιλήσουν από το 2020:

”Σπουδαίος συμπαίκτης, αλλά ποτέ δεν ήμασταν καλοί φίλοι. Ποτέ δεν παίξαμε γκολφ μαζί, ούτε ποτέ πήγαμε οι δυο μας για φαγητό. Δεν περνούσαμε πολύ καιρό μαζί εκτός μπάσκετ”

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