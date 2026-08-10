Η πρόκριση είναι υποχρέωση και ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τρόπο να το κάνει!

Το 1-1 του πρώτου αγώνα και κυρίως η κακή εμφάνιση της ομάδας μετά το 30 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ θορύβησε και τον κόσμο και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Και τώρα η ομάδα πάει να παίξει την ρεβάνς του 1-1 με ένα μεγάλο πρέπει με κεφαλαία γράμματα. Κανείς δεν θα πει μπράβο στην ομάδα, αν προκριθεί όλοι θα πουν ότι έκανε το αυτονόητο και αυτό ισχύει. Μεγάλος θόρυβος θα γίνει, αν η ομάδα αποκλειστεί και μείνει χωρίς Ευρώπη από τον Αύγουστο, αφού θα μπει σε μία εσωστρέφεια, που κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά, που θα οδηγήσει.

Για αυτό και τα πράγματα είναι απλά. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι κυνικός, να αλλάξει την αμυντική του συμπεριφορά και να παίξει για το αποτέλεσμα. Σε αυτά τα ύπουλα παιχνίδια το καλοκαίρι, που καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, μόνο το αποτέλεσμα πρέπει να κοιτάς.

Ο Νίστρουπ φτιάχνει μία ομάδα με στόχο τον χειμώνα να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά ξέρει από την εμπειρία του, ότι το καλοκαίρι μπορεί να κάνει και κάτι, που δεν θα το ξαναδούμε, για να πάρει το αποτέλεσμα. Φυσικά και είδε και αυτός, τους τεράστιους χώρους, που άφηνε η ομάδα στο πρώτο ματς και το μεγάλο πρόβλημα, που είχε στο αμυντικό transition. Τα κενά ήταν τεράστια και αν δεν ήταν ο Πένια στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός θα έχανε.

Αν αυτά τα κενά μείνουν και στην ρεβάνς στην Βουλγαρία ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία τύχη. Ολη αυτή την εβδομάδα ο Δανός τεχνικός δούλεψε, για να αλλάξει η αμυντική εικόνα της ομάδας ,ενώ δούλεψαν πολύ και στις αμυντικές στατικές φάσεις, όπου ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα υποφέρει.

Ο Παναθηναϊκός και καλύτερη ομάδα είναι και πολύ μεγαλύτερη ποιότητα έχει από την ΤΣΣΚΑ. Οι Βούλγαροι έχουν ρυθμό και πιο φρέσκα πόδια μετά από επτά επίσημα παιχνίδια, που έχουν δώσει με τρεις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Είναι αήττητοι και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει να παίξει σε μία καυτή έδρα. Το αντίθετο. Η ΤΣΣΚΑ 1948 δεν παίζει στην φυσική της έδρα, αλλά στο στάδιο της πόλης και δεν έχει πολλούς οπαδούς. Οι 2000 φίλοι του Παναθηναϊκού είναι σίγουρο, ότι θα ακούγονται πιο πολύ. Και όσοι παίξουν οφείλουν να τους αποζημιώσουν, για άλλο ένα ταξίδι που κάνουν, για να στηρίξουν την ομάδα. Αυτό θα γίνει μόνο με την πρόκριση. Τίποτα λιγότερο.

*Και ο Λιβάι και ο Ντέσερς είναι έτοιμοι και έστω και λίγα λεπτά να παίξουν στην Σόφια μπορεί να κάνουν την διαφορά.