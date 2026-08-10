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«Πετάει» για Ολλανδία ο Ολυμπιακός: Η αποστολή για τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν στο Champions League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε 24 ποδοσφαιριστές στην αποστολή του Ολυμπιακού, ο οποίος αναχωρεί για την Ολλανδία, όπου την Τρίτη (11/08) θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν.

«Πετάει» για Ολλανδία ο Ολυμπιακός: Η αποστολή για τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν στο Champions League
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Η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει την ολλανδική ομάδα, στη ρεβάνς του ζευγαριού, με στόχο την πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Σε περίπτωση που τα καταφέρουν, οι «ερυθρόλευκοι» θα βρουν στη συνέχεια απέναντί τους τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Μπόντο Γκλιμτ και την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή 24 ποδοσφαιριστές, έχοντας στη διάθεσή του όλους τους παίκτες που υπολογίζει για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Κουρσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέι, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα.

Να θυμίσουμε ότι στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μαζί με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους ποδοσφαιριστές. Μία ώρα αργότερα, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση του Ολυμπιακού.

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Η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν

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