Τέλος από τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Ιγκόρ Κουλέτσοφ

Παρελθόν από το ρόστερ της Χάποελ Τελ Αβίβ αποτελεί επίσημα ο Ιγκόρ Κουλέτσοφ, καθώς ο ισραηλινός σύλλογος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο 32χρονος φόργουορντ δεν καταγράφηκε στη λίστα των παικτών που πάτησαν παρκέ στην EuroLeague, ενώ η παρουσία του στην εγχώρια λίγκα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, αγωνίστηκε μόλις σε δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος Ισραήλ, με τον χρόνο συμμετοχής του να μην ξεπερνά τα 8,5 λεπτά ανά αγώνα.