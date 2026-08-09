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Ο Κυζιρίδης μετακομίζει στην Τουρκία για την Τσορούμ

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης αφήνει τη Χαρτς και μετακομίζει στην Τουρκία για λογαριασμό της νεοφώτιστης Τσορούμ, με την ομάδα του Εδιμβούργου να βάζει στα ταμεία της 2,1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο.

Ο Κυζιρίδης μετακομίζει στην Τουρκία για την Τσορούμ
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Σημαντικό βήμα στην καριέρα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, ο οποίος ετοιμάζεται να αφήσει τη Χαρτς και να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Τουρκία.

Ο 26χρονος εξτρέμ, ο οποίος πρόσφατα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας, θα μετακομίσει στην Τσορούμ, που εξασφάλισε την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η Χαρτς θα εισπράξει 2,1 εκατ. ευρώ από την πώληση του Έλληνα άσου, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικές προσθήκες της Τσορούμ.

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