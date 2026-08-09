· Μπενφίκα

Μόλις 10 λεπτά χρειάστηκε ο Παυλίδης για το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα! (Video)

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τη νέα σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης, καθώς χρειάστηκε μόλις δέκα λεπτά για να βρει δίχτυα στην πρεμιέρα της Primeira Liga και να ανοίξει το σκορ για την Μπενφίκα απέναντι στην Ακαδέμικο Βισέου.

Μόλις 10 λεπτά χρειάστηκε ο Παυλίδης για το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα! (Video)
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τη νέα σεζόν στην Πορτογαλία ο Βαγγέλης Παυλίδης, καθώς ο Έλληνας επιθετικός χρειάστηκε μόλις δέκα λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό στη νέα Primeira Liga. Η Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Ακαδέμικο Βισέου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και ο Παυλίδης φρόντισε από νωρίς να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο 10ο λεπτό, ο διεθνής φορ υποδέχθηκε την μπάλα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και αντιλήφθηκε πως ο τερματοφύλακας της Ακαδέμικο Βισέου είχε απομακρυνθεί από την εστία του. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Παυλίδης επιχείρησε ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το 1-0 για την Μπενφίκα.

Το γκολ του Παυλίδη:

Η αναμέτρηση, πάντως, δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελαν οι "αετοί¨. Παρά το γκολ του Έλληνα διεθνούς επιθετικού, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν δύο φορές και το τελικό 2-2 άφησε την Μπενφίκα χωρίς νίκη στην πρεμιέρα.

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