Μόλις 10 λεπτά χρειάστηκε ο Παυλίδης για το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα! (Video)

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τη νέα σεζόν στην Πορτογαλία ο Βαγγέλης Παυλίδης, καθώς ο Έλληνας επιθετικός χρειάστηκε μόλις δέκα λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό στη νέα Primeira Liga. Η Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Ακαδέμικο Βισέου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και ο Παυλίδης φρόντισε από νωρίς να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο 10ο λεπτό, ο διεθνής φορ υποδέχθηκε την μπάλα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και αντιλήφθηκε πως ο τερματοφύλακας της Ακαδέμικο Βισέου είχε απομακρυνθεί από την εστία του. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Παυλίδης επιχείρησε ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το 1-0 για την Μπενφίκα.

Το γκολ του Παυλίδη:

Η αναμέτρηση, πάντως, δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελαν οι "αετοί¨. Παρά το γκολ του Έλληνα διεθνούς επιθετικού, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν δύο φορές και το τελικό 2-2 άφησε την Μπενφίκα χωρίς νίκη στην πρεμιέρα.