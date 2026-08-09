«Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Κενάν Γιλντίζ»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Άρσεναλ, η οποία μετά την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες από τη Νιούκαστλ και του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ, εξετάζει την περίπτωση ενός ακόμη σημαντικού μεσοεπιθετικού.

Οι «κανονιέρηδες» αναζητούν έναν ακόμη εξτρέμ και μετά την αρνητική απάντηση του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος επέλεξε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Κενάν Γιλντίζ.

Ο Τούρκος διεθνής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρότζεκτ της Γιουβέντους και βρίσκεται ψηλά στη λίστα της αγγλικής ομάδας. Μάλιστα, η Άρσεναλ αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στη «Μεγάλη Κυρία» για την απόκτησή του.

Η υπόθεση, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Η Γιουβέντους γνωρίζει την αξία και την προοπτική του 21χρονου άσου και δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει φθηνά. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι «μπιανκονέρι» θα συζητούσαν την πώληση του Γιλντίζ μόνο για πρόταση που θα ξεπερνά τα 86 εκατομμύρια λίρες, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον πήχη για την Άρσεναλ.