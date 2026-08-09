· Άρσεναλ · Γιουβέντους

«Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Κενάν Γιλντίζ»

Στο στόχαστρο της Άρσεναλ βρίσκεται ο Κενάν Γιλντίζ, καθώς η ομάδα του Λονδίνου αναζητά ακόμη μία λύση για τα άκρα της επίθεσης. Η Γιουβέντους δεν συζητά την παραχώρηση του παίκτη για λιγότερα από 86 εκατομμύρια λίρες.

«Στο στόχαστρο της Άρσεναλ ο Κενάν Γιλντίζ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Άρσεναλ, η οποία μετά την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες από τη Νιούκαστλ και του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ, εξετάζει την περίπτωση ενός ακόμη σημαντικού μεσοεπιθετικού.

Οι «κανονιέρηδες» αναζητούν έναν ακόμη εξτρέμ και μετά την αρνητική απάντηση του Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος επέλεξε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Κενάν Γιλντίζ.

Ο Τούρκος διεθνής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρότζεκτ της Γιουβέντους και βρίσκεται ψηλά στη λίστα της αγγλικής ομάδας. Μάλιστα, η Άρσεναλ αναμένεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στη «Μεγάλη Κυρία» για την απόκτησή του.

Η υπόθεση, ωστόσο, μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Η Γιουβέντους γνωρίζει την αξία και την προοπτική του 21χρονου άσου και δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει φθηνά. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι «μπιανκονέρι» θα συζητούσαν την πώληση του Γιλντίζ μόνο για πρόταση που θα ξεπερνά τα 86 εκατομμύρια λίρες, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον πήχη για την Άρσεναλ.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο Παρίσι ξανά ο Λούκας Ντιν μετά από 10 χρόνια

00:53 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Φουλάρει για να «κλείσει» τον Κάσερες της Τουλούζ!

00:07 ΣΠΟΡ

Νέα μεγάλη επιτυχία για την Ιακωβάκη: Χάλκινο μετάλλιο και πανελλήνιο ρεκόρ στο Όρεγκον

23:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Κυζιρίδης μετακομίζει στην Τουρκία για την Τσορούμ

23:29 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Κοντά στην απόκτηση του 17χρονου Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν

23:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μόλις 10 λεπτά χρειάστηκε ο Παυλίδης για το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα! (Video)

22:56 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Πλούσια ελληνική δράση από την πρώτη ημέρα

22:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το τελευταίο «αντίο» του Μέσι στον πατέρα του

22:06 EUROPA LEAGUE

Άντερλεχτ: Ανατροπή στις καθυστερήσεις πριν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ

21:41 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Με 13 ελληνικές συμμετοχές η πρεμιέρα

21:07 NBA

NBA: «Έφυγε» από τη ζωή ο θρυλικός Ντον Νέλσον σε ηλικία 86 ετών

20:39 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Τα φιλικά προετοιμασίας ενόψει της σεζόν 2026/27

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας