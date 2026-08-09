Παγκόσμιο Κ20: «Χρυσός» ο Μουσελίμης στο σκιφ, χάλκινο μετάλλιο η Μουρατίδου

Νέα μεγάλη επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία στο Πλόβντιβ, με τον Ιάσονα Μουσελίμη να ανεβαίνει στην κορυφή του κόσμου και τη Λίλα Μουρατίδου να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Ιάσονας Μουσελίμης συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο, ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 του Πλόβντιβ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του σκιφ και τερμάτισε στην πρώτη θέση με χρόνο 6:50.57, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται στην κορυφή της ηλικιακής κατηγορίας του παγκοσμίως.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Νορβηγός Αρκάντιους με χρόνο 6:53.03, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Βέλγος Ντρέσεν, ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 6:57.02.

Χάλκινο μετάλλιο για τη Μουρατίδου

Σημαντική διάκριση για την Ελλάδα σημείωσε και η Λίλα Μουρατίδου, η οποία ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στον τελικό του σκιφ νεανίδων.

Η Ελληνίδα αθλήτρια έδωσε μεγάλη μάχη για το μετάλλιο και κατάφερε να τερματίσει στην 3η θέση, αφήνοντας πίσω της τη Γερμανίδα αντίπαλό της, η οποία κατέλαβε την τέταρτη θέση.