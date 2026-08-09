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«Ο Μαζουακού ήρθε σε συμφωνία με την Κόνιασπορ για δύο χρόνια»

Ο Αρτούρ Μαζουακού βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Κόνιασπορ, με τον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού να επιστρέφει στην Τουρκία για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

«Ο Μαζουακού ήρθε σε συμφωνία με την Κόνιασπορ για δύο χρόνια»
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Ο Αρτούρ Μαζουακού ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα για τον Άρη, ωστόσο ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι και πάλι η Τουρκία, για λογαριασμό της Κόνιασπορ, σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο.

Ο 32χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη διετία 2014-2016, φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Κόνιασπορ για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του Μαζουακού στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ο έμπειρος αμυντικός αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας από το 2023 έως το 2025, πριν επιστρέψει στην Αγγλία για λογαριασμό της Σάντερλαντ.

Στη συνέχεια, το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν, αγωνίστηκε στη Γαλλία με τη Λανς, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο φετινό Μουντιάλ.

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