Εθνική Παίδων: Ηττήθηκε από την Ουγγαρία και τερμάτισε στη 10η θέση στο Παγκόσμιο Κ16

Με ήττα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16 η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των Παίδων. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Λαμπάτου ηττήθηκε με 16-13 από την Ουγγαρία στον αγώνα κατάταξης για τις θέσεις 9-10 και κατέλαβε τη 10η θέση στη διοργάνωση που διεξήχθη στο Ζάγκρεμπ.

Οι Μαγυάροι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 3-0, τρία λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου. Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο η Ουγγαρία διατήρησε σταθερά ένα προβάδισμα δύο έως τριών τερμάτων.

Στα μέσα της τρίτης περιόδου, οι Ούγγροι ανέβασαν τη διαφορά στα τέσσερα γκολ (9-5), ενώ λίγο πριν από το τέλος του ίδιου εξαλέπτου έφτασαν στο +5, διαμορφώνοντας το 13-8.

Η διαφορά αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης, με την Ουγγαρία να διατηρεί τον έλεγχο μέχρι το τελικό 16-13 και να κατακτά την 9η θέση, αφήνοντας την Ελλάδα στη 10η.

Τα εξάλεπτα: 5-2, 2-2, 6-4, 3-5.

Ελλάδα: Γλυνιαδάκης, Καρατζάς 1, Ζαφείρης, Καραλής 4, Λίτινας 2, Ζαφειρίου, Φιλιππίδης 1, Μισεντζής 1, Σπανδάγος, Κόρακας 1, Ζουμπουλιάς 3, Αλμπέρτης, Μπέρδος, Κρασάκης.