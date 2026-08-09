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Ελληνική «σφραγίδα» στο Άρσεναλ-Ντόρτμουντ: Ασίστ μισό γκολ και κερδισμένο πέναλτι ο Τζόλης (Video)

Μετά τη γκολάρα του Καρέτσα, ήρθε και η στιγμή του Τζόλη στο Άρσεναλ - Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας διεθνής κινήθηκε από τα αριστερά και «έσπασε» τη μπάλα στον Νουανέρι για το 1-2, ενώ στη συνέχεια της αναμέτρησης κέρδισε και πέναλτι.

Ελληνική «σφραγίδα» στο Άρσεναλ-Ντόρτμουντ: Ασίστ μισό γκολ και κερδισμένο πέναλτι ο Τζόλης (Video)
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Έντονο ελληνικό χρώμα είχε η αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Ντόρτμουντ για το Emirates Cup, καθώς δύο από τους διεθνείς της Εθνικής Ελλάδας είχαν καθοριστική παρουσία στο παιχνίδι.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν εκείνος που άνοιξε τον χορό στο 29ο λεπτό. Ο νεαρός άσος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με ένα εξαιρετικό τελείωμα, σημειώνοντας ένα από τα highlights της αναμέτρησης.

Η ελληνική παρουσία, όμως, συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 54ο λεπτό, ο Χρήστος Τζόλης πήρε την μπάλα από τα αριστερά και μπήκε στην περιοχή της Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας επιθετικός κινήθηκε με ψυχραιμία και, αντί να επιχειρήσει να τελειώσει ο ίδιος τη φάση, έβγαλε παράλληλη συρτή πάσα προς τη μικρή περιοχή. Ο Ίθαν Νουανέρι κινήθηκε σωστά και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-2.

Με αυτόν τον τρόπο, Καρέτσας και Τζόλης άφησαν το αποτύπωμά τους στο φιλικό του Λονδίνου, με τον πρώτο να βρίσκει δίχτυα και τον δεύτερο να καταγράφει ασίστ για την Άρσεναλ.

Λίγα λεπτά μετά τη μείωση του σκορ, η Ντόρτμουντ εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά προβλήματα της Άρσεναλ και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1. Ωστόσο, οι «κανονιέρηδες» αντέδρασαν άμεσα, με τον Χρήστο Τζόλη να κερδίζει πέναλτι. Ο Βίκτορ Γκιόκερες ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν εύστοχος, διαμορφώνοντας το 3-2.

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