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ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα ο Ντεσπόντοφ

Τα τελευταία νέα από το μέτωπο των τραυματιών του «Δικέφαλου». 

ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα ο Ντεσπόντοφ
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Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο «Κόνσταντ Βάντεν Στοκ» (Πέμπτη 13/8, 21:30), για τον Γ’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League, είναι η μοναδική σκέψη όλων στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Αλέσιο Λίσι και οι ποδοσφαιριστές του, δούλεψαν την Κυριακή (9/8) στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.

Όπως είναι γνωστό, ο Ιταλός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στην ήττα με 1-0 από τους Βέλγους στην Τούμπα.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Τάχα Άλι ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Ο Σουαλιχό Μεϊτέ ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, λίγες ημέρες μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Στην ευχάριστη πλευρά, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πραγματοποίησε ατομική προπόνηση στο γήπεδο. Η επόμενη προπόνηση των «ασπρόμαυρων» είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας (10/8).

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