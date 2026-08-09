ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα ο Ντεσπόντοφ

Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στο «Κόνσταντ Βάντεν Στοκ» (Πέμπτη 13/8, 21:30), για τον Γ’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League, είναι η μοναδική σκέψη όλων στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Αλέσιο Λίσι και οι ποδοσφαιριστές του, δούλεψαν την Κυριακή (9/8) στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.

Όπως είναι γνωστό, ο Ιταλός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στην ήττα με 1-0 από τους Βέλγους στην Τούμπα.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Τάχα Άλι ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Ο Σουαλιχό Μεϊτέ ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, λίγες ημέρες μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Στην ευχάριστη πλευρά, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πραγματοποίησε ατομική προπόνηση στο γήπεδο. Η επόμενη προπόνηση των «ασπρόμαυρων» είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας (10/8).