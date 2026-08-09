Η ΑΕΚ δεν τα έχει λύσει όλα, αλλά είναι έτοιμη για τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια

Η ΑΕΚ δεν έχει λύσει όλα τα προβλήματά της και μάλλον θα ήταν λάθος να υποστηρίξει κανείς κάτι τέτοιο πριν καν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια. Αυτό που έχει καταφέρει, όμως, μέσα από την προετοιμασία της είναι να δημιουργήσει μια αρκετά καλή βάση πάνω στην οποία μπορεί να πατήσει για να μπει στις πραγματικές απαιτήσεις της σεζόν. Κι αυτό, στην παρούσα φάση, είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν χρειάστηκε να ξεκινήσει από το «μηδέν», καθώς κράτησε τον περσινό κορμό, διατήρησε αρκετά από τα βασικά αγωνιστικά της χαρακτηριστικά και προσπάθησε να προσθέσει ποιότητα και διαφορετικές επιλογές σε συγκεκριμένες θέσεις. Δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θέλει ο Σέρβος, ούτε μπορεί κάποιος να βγάλει ξεκάθαρα συμπεράσματα από τα φιλικά, αλλά δείχνει να έχει φτάσει σε ένα σημείο που της επιτρέπει να κοιτάξει με αισιοδοξία τα πρώτα πραγματικά μεγάλα τεστ, τα οποία έρχονται…

Το Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ και, κυρίως, τα playoffs του Champions League είναι τα παιχνίδια στα οποία θα μετρήσουν όσα έγιναν όλο αυτό το διάστημα στην προετοιμασία. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί να είναι ανταγωνιστική από την πρώτη στιγμή κι η αίσθηση που αφήνει μέχρι τώρα είναι ότι μπορεί να το κάνει.

Το 4-0 απέναντι στην Athens Kallithea δεν λέει από μόνο του σχεδόν τίποτα για το πού μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ. Είναι, όμως, ένα τελευταίο θετικό δείγμα πριν από την έναρξη της σεζόν. Πολύ περισσότερο όταν έρχεται μετά από μια προετοιμασία στην οποία η ομάδα έδειξε σταδιακά να αποκτά μεγαλύτερη συνοχή και να εντάσσει στο παιχνίδι της τα νέα πρόσωπα.

Ο Μίλαν Βιτάλις είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Δεν είναι το γκολ του αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, αλλά όσα προηγήθηκαν και όσα έδειξε στο παιχνίδι του. Η ένταση, η κίνηση, η συμμετοχή του και στις δύο πλευρές του γηπέδου κι η δυνατότητά του να καλύπτει χώρους δίνουν στην ΑΕΚ ένα διαφορετικό στοιχείο στη μεσαία γραμμή. Δεν ήρθε για να γίνει ένας νέος Πινέδα και να «αντιγράψει» τον προκάτοχό του, αλλά για να δώσει στον Νίκολιτς ένα διαφορετικό «εργαλείο». Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες μεταγραφές.

Ο Μάγιερ, ο Κάιρινεν κι ο Ζούμπκοφ είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσθέσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενώ ο Αλεξίου έδειξε ότι μπορεί να υπολογίζεται ως μια επιπλέον επιλογή στο κέντρο της άμυνας. Το ζητούμενο, φυσικά, είναι να αποδειχθούν όλα αυτά στα επίσημα παιχνίδια. Μέχρι τότε, μιλάμε για ενδείξεις και όχι για βεβαιότητα. Η ΑΕΚ, όμως, έχει πλέον κάτι που είναι εξίσου σημαντικό: περισσότερες λύσεις! Σε έναν Αύγουστο γεμάτο απαιτήσεις, αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Δεν είναι μόνο οι νέοι παίκτες. Είναι κι εκείνοι που μπορούν να προσφέρουν περισσότερα από όσα έδωσαν πέρυσι. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, για παράδειγμα, χρειάζεται πολύ περισσότερο από το χατ-τρικ απέναντι στην ομάδα της Καλλιθέας για να θεωρηθεί ότι επέστρεψε πραγματικά σε υψηλό επίπεδο. Αν όμως η εικόνα του τελευταίου διαστήματος αποτελέσει την αρχή μιας ουσιαστικής επιστροφής, τότε ο Νίκολιτς θα έχει στα χέρια του ακόμα μία σημαντική λύση σε ένα ρόλο που θυμίζει τον Σέρχιο Αραούχο της πρώτης σεζόν του Ματίας Αλμέιδα στην ομάδα.

Υπάρχουν ακόμα πράγματα που χρειάζονται δουλειά, υπάρχουν αγωνιστικά ζητήματα που θα φανούν περισσότερο όταν απέναντι στην ΑΕΚ βρεθούν ομάδες με μεγαλύτερη ποιότητα, ένταση κι υπάρχουν μεταγραφικές κινήσεις που μπορούν να επηρεάσουν ακόμα περισσότερο την εικόνα του ρόστερ.Αυτό, όμως, δεν αλλάζει το γεγονός ότι η ΑΕΚ με τον βασικό κορμό και τις… ποιοτικές πινελιές που έγιναν, δείχνει συνέπεια και στις τρεις γραμμές κι έτοιμη για την έναρξη της σεζόν. Στα παραπάνω προσθέστε και την «τρέλα» του κόσμου, ο οποίος 8 Αυγούστου έδωσε δυναμικό «παρών» στη Νέα Φιλαδέλφεια για ένα φιλικό με ομάδα από τη Super League 2.

Εν κατακλείδι, it’s game time (που λένε και στο μπάσκετ) κι η ΑΕΚ δείχνει να έχει όλα όσα χρειάζονται για να μεταφέρει την καλή εικόνα, που είχε στην προετοιμασία, στα πρώτα επίσημα ματς! Αν συμβεί αυτό, τότε, σε διάστημα σχεδόν 20 ημερών θα έχει πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν και θα έχει πετύχει τον αρχικό μεγάλο στόχο της, την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς καλύτερη εκκίνηση στη σεζόν;

ΥΓ. Όχι ότι δεν ήταν γνωστό αλλά οι αποδοκιμασίες του κόσμου προς τον Μάκη Αγγελόπουλο αποτελούν ακόμα μια επιβεβαίωση ότι η μπασκετική ΑΕΚ έχει μπροστά της μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Απ’ όλες τις απόψεις…