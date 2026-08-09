ΑΕΚ: Ανανέωσε έως το 2030 ο Πήλιος

Τη φανέλα της ΑΕΚ θα φοράει για ακόμη τέσσερα χρόνια ο Σταύρος Πήλιος, με την «Ένωση» να ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του ακραίου οπισθοφύλακα.

Ο Πήλιος αναμένεται να λάβει αυξημένες αποδοχές, με την διοίκηση να δείχνει έμπρακτα τη στήριξη στο πρόσωπό του, με τη σύμφωνη γνώμη του Μάρκο Νίκολιτς φυσικά.

Ο 25χρονος μπακ, διεθνής με την εθνική Αλβανίας αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από τον ΠΑΣ Γιάννινα και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει συνολικά 73 συμμετοχές με τα «κιτρινόμαυρα», σκοράροντας ένα γκολ και μοιράζοντας εννέα ασίστ.

Αποκορύφωμα της μέχρι τώρα θητείας του είναι η περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Πήλιο να έχει ενεργό ρόλο στο ροτέισον του «Δικεφάλου».