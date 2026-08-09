«Στο Λίβερπουλ για ιατρικά και υπογραφές ο Αραούχο»

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Ρόναλντ Αραούχο στη Λίβερπουλ. Ο Ουρουγουανός αμυντικός αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα για τη Βρετανία και το Μέρσεϊσαϊντ προκειμένου να διευθετήσει τις τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, να περάσει από ιατρικά και να ανακοινωθεί ως νέος παίκτης της Λίβερπουλ.

Η συμφωνία ανάμεσα στους «reds» και τη Μπαρτσελόνα προβλέπει μονοετή δανεισμό, με τη Λίβερπουλ να καλύπτει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο του παίκτη, ενώ μέσα στο «deal» υπάρχει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027.

Τη μετακίνηση ενέκρινε και ο αθλητικός διευθυντής των «μπλαουγκράνα», Ντέκο, καθώς η επιθυμία του ίδιου του Ουρουγουανού στόπερ να αγωνιστεί στην Premier League υπήρξε καταλύτης για να προχωρήσει το deal.

Την περσινή σεζόν, ο 27χρονος κατέγραψε συνολικά 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τέσσερα γκολ σε 1.614' αγωνιστικά λεπτά.